全球瘋拍賣 蘇富比、佳士得2021上半年皆傳佳績

佳士得於五月以嶄新形式呈獻20及21世紀藝術拍賣。（圖：佳士得提供）

全球人類的生活因為疫情 在去年開始有了新的改變，人們也逐漸摸索出新的生活型態與經濟模式，結果很直接地反映在2021年上半年的拍賣 成績上。佳士得（Christie’s）上周發布上半年業績表現，以成交總額35億美元創下6年來的第二佳成績，其中佳士得全球拍賣總成交比率達87%；而根據ArtTactic上半年的分析報告，不僅佳士得，蘇富比（Sotheby’s）、富藝斯（Phillips）等大型國際拍賣行，上半年整個拍賣市場的狀態，似乎已經回到疫情前2019年的水準。疫情影響加速的數位化、新型態拍賣、以及NFT市場，都是現在的熱門議題。

佳士得拍出上半年拍賣市場成交價的冠亞軍：畢卡索「坐在窗邊的女子（瑪麗特雷斯）」是2019年來首幅成交價超逾1億美元的畫作，巴斯奇亞「戰士」則以4190萬美元的成交價成為亞洲拍賣史上最高價西方藝術品。同時，Beeple作品也創下網拍最高成交價紀錄，開啟了NFT熱潮。佳士得表示，買家對於拍品的來歷相當重視，也讓上半年單一藏家的專場創下好成績。

佳士得全球行政總裁施俊安（Guillaume Cerutti）與亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）在線上記者會中發表並分析了上半年的成績，並指出，全球業務增長主要推動力來自亞太區，亞洲買家以人數計佔全球的25%，但全球拍賣成交總額中有39%來自亞洲買家貢獻，比率在佳士得史上前所未有。同時佳士得也注意到，亞洲不但新買家增加的比例最高，也是平均年齡最年輕的。

既然而亞洲買家實力雄厚不容忽視，佳士得也注意到亞洲買家的偏好，除了積極參與網路拍賣，也對精品特別偏好，在這個類別中亞太區客戶幾乎貢獻50%全球拍賣成交總額，例如上半年佳士得香港 創下世界珠寶拍賣紀錄的2900萬美元THE SAKURA 15.81克拉艷彩紫粉紅色/內無瑕鑽石，在香港首度舉辦的鐘表晚拍以白手套收場，杜拜的鐘表網拍也創下新的紀錄。

下半年，佳士得將針對市場狀態，持續創新新的拍賣形式，例如上半年創出好成績的20與21世紀藝術拍賣、NFT市場等，持續推出新的數位工具與複合型態拍賣。同時，除了承諾於2030年達到淨零排放，佳士得也承諾將持續透過拍賣推動多元化（diversity）與兩性平等（gender balance）。

來源：聯合影音

雖然蘇富比並未舉辦正式記者會發表上半年業績，不過根據第三方ArtTactic的市場分析報告，表現和佳士得在伯仲之間，就市占比而言以48.1%小幅領先佳士得的44.7%。值得注意的是，整體而言，香港已經超越倫敦，成為全球第二大的高端藝術市場交易中心，脫歐後的倫敦地位是否已經被取代還需觀察。而上半年成長最多的拍品門類則是珠寶與鐘表，總成交額高達6.53億美元；在2020年為1.22億美元，2019年也不過4.44億美元。這驚人成長幅度與客戶喜好，也和佳士得的觀察分析相吻合。