第一回 區塊鏈拍賣畢卡索名畫 6000美元享部分作品

知名畫家畢卡索 一幅作品即將以區塊鏈方式拍賣 。據主辦方表示,這也是史上首次使用這種藝術交易形式,得主可以6000美元獲得畫作的一部分。

畢卡索(Pablo Picasso)鑑賞家很快就能用不到6000美元價格買到大師其中一幅畫作的一部分,然而這不代表買家有權看到這件作品,因為它還是會被保存在瑞士的重重大鎖之後。

主辦單位瑞士數位資產銀行Sygnum表示,畢卡索作品Fillette au béret透過區塊鏈售出,或稱「代幣化」(也稱通證化),這樣的拍賣方式是世界首次。

共同主辦方藝術投資公司Artemundi表示,這是畢卡索作品,或甚至所有藝術作品的所有權,首次被受監管的銀行放在公共區塊鏈上。

拍賣預計7月底就會開放登記參與,這幅畫的可交易擁有憑證將以5000瑞士法郎起跳。

It is not the first #painting by the notoriously iconoclastic #Picasso to rub shoulders with the #blockchain. NFT ?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NFT https://t.co/pC0HNCM0Uv