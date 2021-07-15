第一回 區塊鏈拍賣畢卡索名畫 6000美元享部分作品

畢卡索。（取材自維基百科）

知名畫家畢卡索 一幅作品即將以區塊鏈方式拍賣 。據主辦方表示，這也是史上首次使用這種藝術交易形式，得主可以6000美元獲得畫作的一部分。

畢卡索（Pablo Picasso）鑑賞家很快就能用不到6000美元價格買到大師其中一幅畫作的一部分，然而這不代表買家有權看到這件作品，因為它還是會被保存在瑞士的重重大鎖之後。

主辦單位瑞士數位資產銀行Sygnum表示，畢卡索作品Fillette au béret透過區塊鏈售出，或稱「代幣化」（也稱通證化），這樣的拍賣方式是世界首次。

共同主辦方藝術投資公司Artemundi表示，這是畢卡索作品，或甚至所有藝術作品的所有權，首次被受監管的銀行放在公共區塊鏈上。

拍賣預計7月底就會開放登記參與，這幅畫的可交易擁有憑證將以5000瑞士法郎起跳。

It is not the first #painting by the notoriously iconoclastic #Picasso to rub shoulders with the #blockchain. NFT ?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NFT https://t.co/pC0HNCM0Uv — ET Panache (@ETPanache) July 15, 2021

這幅1964年作品描繪一個戴著貝蕾帽、身穿亮色衣服的小孩。2016年在Uppsala Auktionskammare拍賣行以2140萬瑞典克朗（248萬美元）賣出。

然而主辦方也說，沒有實體藝術作品會換手，因為雖然這幅畫作可出借美術館展出，但仍會珍藏在維安嚴密機構內。

這也不是眾所周知反傳統派畫家畢卡索第一次與區塊鏈有所連結。

有鑑於今年專注於數位藝術作品或虛擬物件的「不可替代代幣」（NFT）市場興起，拍賣公司蘇富比（Sotheby）6月時以NFT形式拍賣畢卡索的「畫家與模特兒」（Le peintre et son modèle）。

拍賣行表示，該畫作以312萬美元落槌，不過聯合的NFT拍賣，也就是連結所有權和數位版本的計畫被取消。

同時也在6月，NFT藝術市場Unique.One透過NFT拍賣畢卡索版畫Fumeur V，這幅作品4月時在佳士得（Christie's）以1萬5000英鎊售出。