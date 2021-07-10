北一女校友合拍「光復青春」MV 號召修復光復樓

光復青春MV封面。（圖：北一女校友會提供）

為修復北一女最古老的建築光復樓，橫跨六十屆的北一女校友促成古蹟 修復計畫，7月10日將舉行光復樓古蹟修復及再利用工程線上開工祈福儀式；由王海玲、任家萱等多位流行音樂界校友合力完成的「光復青春」公益MV，也向全球首播；北一女校友會藉此號召海內外校友，出錢出力守護光復樓，用愛延續青春的印記。

復樓已有88年歷史，殘破老舊，北一女校友會盼全球校友共同出資完成修復計畫。（圖：北一女校友會提供）

臺北市立第一女子高級中學創立於1904年，校園中的古蹟光復樓已88歲高齡建築與設備皆十分老舊，近年校友會由建築與設計界專家校友義務協助規畫，與校方合作對外爭取修復光復樓所需之1.39億元（約496萬美元）資金，並獲台北市政府與文化部預算支持，但資金仍然不足。

北一女校友會2020年發動校友捐款，在諸多校友熱心捐輸下，籌了700多萬元，開啟高中名校古蹟修復先河，並舉行線上開工祈福儀式；北一女校長陳智源、校友會會長吳素秋及多位校友與貴賓共同見證此歷史時刻。

為了此一別具意義的計畫，北一女校友會前任會長陳怡芬與知名民歌手王海玲發起製作「光復青春」公益MV，集結流行音樂界校友的力量，透過MV向全球校友傳遞光復樓將整修重生的消息；並以跨世代北一女校友的歌聲，表達對光復樓的懷念，祈求光復樓整修工程順利。

來源：北一女校友會TFG Alumni

這部MV從作曲、作詞、演唱、演出、拍攝到剪輯，皆由北一女校友親力親為，透過娛樂界校友穿針引線，邀集王海玲、丁曉雯、任家萱、曾沛慈、李宣榕等校友，加上去年剛從北一女畢業的陳少迪與陳芝緗共同演唱或參與MV演出。

「光復青春」由創作新秀楊沛庭和資深學姊王海玲聯合作曲，專業作詞人徐世珍 校友填詞，影片由李孟津校友導演 。

MV製作人王海玲指出，「光復青春」MV是北一女不同世代校友齊心投入的成果， 展現北一女校友在流行音樂界的實力。

陳怡芬前會長表示，北一女的傳統是高三教室一律安排在光復樓，每位小綠綠的青春都曾在光復樓停駐；充滿升學 壓力的高三生活總與光復樓長相左右；因此，光復樓是小綠綠的集體記憶，此一修復計畫意義非凡，期待這部跨世代合作的MV，能發揮無遠弗屆的力量，喚回全球各地校友對光復樓的回憶，凝聚校友的感情，並傳承對母校的關懷與支持，一起協助光復樓的修復計畫。

開工祭拜儀式。（圖：北一女校友會提供）

北一女校友會會長吳素秋表示，光復樓係日據時代古蹟，建築深具空間美學特色， 如長廊、綠色窗櫺等，樓舍透過許多細節，營造出靜謐優雅的人文氛圍；因此， 整修工程相當複雜，幸有多位建築、景觀及設計專家校友如郭瓊瑩、金以容、胡琮淨、曾靖媛等義務協助。

光復樓古蹟修復基礎工程外，尚有許多要項如採購設備、提光復樓數位化與現代化能量、規劃光復樓古蹟展示廳與設計樓舍內外景觀等，仍需投入可觀資金 方能呈現光復樓風貌。

因此，校友會10日宣布啟動新一輪「北一女光復樓古蹟修復及再利用工程」募款專案 號召全球各地校友共襄盛舉，一起出錢出力守護光復樓，完整保存這棟古蹟的美好。

開工祭拜儀式。（圖：北一女校友會提供）

北一女校友會將邀請具備建築與影像等專長的校友持續投入，全程記錄光復樓整修的過程；待2023年北一女建校120年之際，光復樓修復工程也將完成，隨著北一女邁向新的里程碑，再現風華。