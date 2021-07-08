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面試全失敗 他撕「公司宣傳單」拼出梵谷名畫

 聯合新聞網 / 綜合報導
日本一名網友面試數十間公司全數失敗，憤而將這些公司的宣傳手冊撕碎後重新拼貼，重現世界名畫。 (擷自twitter)
日本一名網友面試數十間公司全數失敗，憤而將這些公司的宣傳手冊撕碎後重新拼貼，重現世界名畫。 (擷自twitter)

日本一名網友因自己面試了數十間公司，卻全數遭到拒絕錄用，沮喪之下他將多間公司的宣傳單撕毀，並重新拼貼成一幅世界名畫，引起網友瘋狂朝聖轉傳。

根據日本網站《BIGLOBE》報導，一名帳號為「@tai_oi_shii」的網友在Twitter表示，自己去年面試了幾十間公司，然而沒有一間公司願意雇用他，讓他感到相當絕望，所幸他並未就此放棄，最後順利找到一份穩定的工作。

而該網友近日靈機一動，將先前未錄取自己的公司的宣傳手冊全部撕碎後，利用碎片拼貼出畫家梵谷的知名作品「夜晚露天咖啡座」，他還說道，在創作完成後，當時那些「悲傷、遺憾、怨恨」等情緒，都已經昇華了，並稱「感謝最終錄取我的公司」。

這份拼貼作品曝光後，目前已有超過30萬人按讚、將近6萬人轉發分享，網友紛紛直呼「為什麼公司要拒絕這樣的天才」、「你會讓放棄你的公司感到後悔」、「大概就是這種遭遇和怨氣所造就的天賦吧」、「那些公司失去了一個很棒的人才」、「能想到這樣再現作品的人真是天才」、「這真是一門偉大的藝術」等，引發熱議。

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