結合2黃昏產業 台書店「永樂座×失戀排行榜」疫中開張

「永樂座×失戀排行榜」店主石芳瑜認為，書店是讀者和書本之間重要的平台。記者陳宛茜／攝影

三級警戒期間，實體書店 面臨營業衝擊，苦苦支撐。位於台北泰順街的獨立書店「永樂座×失戀排行榜」卻逆勢操作，於6月30日啟動試營運。這是台灣 首間結合租售二手CD和二手書的新形態書店，不僅集合紙書、CD兩種「夕陽產業」，還選在疫情 最嚴峻時刻開張。「疫情更讓我們體認人與人面對面交流的重要性。」店主石芳瑜表示，書店正扮演此一網路無法取代的角色。

書店由愛書人石芳瑜和樂迷張哲修攜手合作，店內計有兩千本二手書和近萬張二手CD，整合漫畫出租店加上共享空間的概念，打造全新的書店空間。消費者除了購買書籍和CD，還可在店內租張桌子坐下，一邊喝咖啡，一邊閱讀聽絕版CD。書店提供瀕臨絕種的CD PLAYER，供樂迷聆聽店中近萬片二手CD，按時計費。

張哲修是音樂發燒友，18歲便立志開唱片行，曾短暫當過唱片行店長。政大政研所畢業後遇上網路崛起、唱片行一一收攤，他進入政治領域，仍難忘開唱片行的夢想，常利用閒暇擺攤販售二手CD。他表示，擺攤不為賺錢，是為了結交四方樂友，「我們不希望屬於CD這一代的音樂記憶消失。」

4月份張哲修在創意市集認識石芳瑜。石芳瑜曾開過多年書店，有意重啟。張哲修則離開政治圈，準備追尋多年夢想。兩人聊天時，張哲修道出為什麼在網路串流平台時代還想開唱片行，「CD和唱片行才能讓聽眾完整了解音樂的製作過程」，一如「讀者透過書店才能進一步了解書本」。兩人一拍即合，決定合作經營結合唱片行的獨立書店，並以「難以想到的速度」找到新店店址。

石芳瑜表示，唱片行和書店一樣，都是透過店主讓樂迷和書迷面對面交流的重要平台。她能透過合作的方式，引領後輩走入經營書店的行列，深具意義。

疫情期間試營運，「永樂座×失戀排行榜」採預約方式，按照指揮中心規定控制人數進場，四天以來業績亮眼。石芳瑜說，不少書迷、樂迷在疫情期間悶壞了，來書店「找人聊書聊音樂」，證明「人類不能只靠網路交流」。解封後書店還會辦各種講座與活動，如邀淘兒唱片行前總經理談CD收藏。