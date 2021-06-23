台灣繪本「樹上的魚」 在中歐斯洛伐克及捷克上市

「樹上的魚」斯洛伐克版封面。（圖：林務局提供）

農委會林務局去年與作家桂春‧米雅合作，取材自阿美族古老傳說所出版的自然繪本「樹上的魚：Lokot鳥巢蕨」被斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）相中，並且由代表夫人梁晨博士親自翻譯為斯洛伐克語版本，歷經近10個月付梓，現已於斯洛伐克及捷克兩國上市發售，這是台灣 原住民山林智識繪本首度進入中歐，讓逾600萬的斯語族群能看見台灣多樣化的自然生態與族群文化之美。

「樹上的魚：Lokot鳥巢蕨」故事以東海岸為場景，描述鳥巢蕨如何從海中到陸地上生活的奮鬥歷程。由於內容清新，饒富趣味卻又充滿自然哲理。

林務局表示，斯國辦事處代表博塔文2017年來台上任後，即與林務局針對雙邊的林業及自然保育展開密切交流，在他的熱心促成下，林務局所屬阿里山 林業鐵路與斯洛伐克切尼赫榮鐵路於2018年12月簽訂姐妹鐵路；2020年9月林務局又與斯國辦事處進一步簽訂「森林文化出版品交流合作意向書」，林務局首次出版的原住民傳統山林智識繪本「樹上的魚」也被相中，博塔文媒合斯國Perfekt出版社出版繪本的斯語版，精通斯語的夫人梁晨還親自操刀，克服許多障礙終於完成全書翻譯。

原籍中國 的梁晨說，她隨夫婿派駐到台灣後，認識了秀美的台灣山林，更難得的是體驗到多元的民族文化和濃濃的人情味，拜讀後，被台灣原住民文化感動，就覺得這是一部非常值得向中歐朋友推薦的台灣童書，也希望藉由如此動人的作品讓更多中歐讀者認識台灣。

梁晨說，她在翻譯時，發現書中有許多台灣原生植物的名稱，儘管附有拉丁學名，但仍盡可能尋找其可對應的斯語名稱。由於在歷史上，斯洛伐克與捷克曾有100年時間是同一個國家，很多植物學名對應的翻譯僅有捷克文，因此，梁晨和出版社人員仔細查閱了斯洛伐克的植物百科全書，一一確認後，才有完整且貼切原意的斯語譯本產生。

博塔文表示，「樹上的魚」講述與大自然的共生共存，並回顧尋找祖輩們留下的傳統智慧，最讓他感到欣喜的是，這是第一本走進中歐國家的台灣原住民傳說繪本。

林務局長林華慶說，「樹上的魚」斯語版的問世，讓遙遠的中歐民眾有機會透過原住民口述傳說的自然視角重新發現臺灣，進而引發對台灣的繽紛生態及多元文化的好奇，未來林務局會持續與斯國進行更多的自然書寫與林業交流，彼此交流學習，促進台灣與斯方及中歐國家的友誼。