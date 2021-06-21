林志玲線上「獻聲」 帶你看台南美術館的美麗變身

台南市美術館邀請林志玲為線上展覽錄制配音。（圖：南美館提供）

志玲姊姊又來了，雖然身在日本，但不忘關心台疫情 ，林志玲 繼日前捐助物資挺國內醫護，最近又受台南市政府的邀請，為她之前舉辦婚禮的場所台南市美術館 ，錄製線上展覽的旁白，邀請大家宅在家線上看展，除了不收費用，希望把經費捐做公益防疫之用，她還自掏腰包租借錄音室，讓市長黃偉哲大讚人美心也美。

台南市美術館邀請林志玲為線上展覽錄制配音。（圖：南美館提供）

台南市美術館指出，這支由林志玲配音的影片，邀請到林志玲錄影獻聲帶領觀眾走進南美館，深入淺出介紹南美館1、2兩館的舊址沿革與美麗變身；館內多件公共藝術作品的內涵以及來到南美館的故事，如顏水龍馬賽克名畫「熱帶植物」遠從日本回到台灣，以及林志玲婚宴場地所在的蘇世雄作品「絢爛南國 虹彩夢幻」，隨著林志玲親切又優雅的話語，一一導覽。

另外，現正開展中卻因疫情而無法讓民眾進入觀賞的「美的探索—陳輝東創作展」、「凝視的刻線—2021陳正雄個展」、「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」等三位台南在地藝術家的展覽，以及二館的常設展「南薰藝韻－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉專室」，林志玲也用甜美的聲音帶大家欣賞七位藝術家幾件與台南息息相關的重要作品，讓觀眾透過影片了解台南歷史與民生，也藉此向藝術家致敬。

台南市美術館邀請林志玲為線上展覽錄制配音。（圖：南美館提供）

這支由台南市美術館與觀旅局聯合製作的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片將於本周開始分為三集釋出，想念志玲姊姊美聲的朋友們可以上網觀賞並期待後續影片上線。另外，南美館也將在i聽聽製作一集由林志玲擔任客座主持的「用耳朵看展-跟著志玲姊姊走進南美館」，讓姊姊甜美的嗓音溫暖陪伴廣大聽眾。

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《i聽聽 iListen》用耳朵看展覽-走進南美館（請先行於手機下載APP）

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