周杰倫客席策展蘇富比拍賣 演唱會服裝逾33萬拍出

尚米榭巴斯奇亞1985年創作的「無題」以2.9億港元高價成交。(圖：蘇富比提供)

由音樂界傳奇及藝術收藏家周杰倫 客席策展的蘇富比（Sotheby's）亞洲首場「CONTEMPORARY CURATED：ASIA」拍賣 ，日前於香港 圓滿收槌。焦點拍品除了包括巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）、畢卡索等藝術大師的作品，還有以慈善拍賣的形式上拍的周杰倫服裝。晚拍部分以總成交額近8億4600萬港元（約1億940萬美元）的好成績，締造賣光光的「白手套」佳績。當紅藝術家巴斯奇亞1985年「無題」以 2.9億港元（約3750萬美元）最高價成交之外，同時亦締造了9項拍賣紀錄。「周杰倫 x 蘇富比」的日間拍賣網拍部分，將繼續進行至6月22日止。

領銜拍品尚米榭巴斯奇亞1985年創作的「無題」與畢卡索1969年油畫作品「男子半身像」，在拍賣前曾於香港展出。(圖：蘇富比提供)

此次晚拍共推出46件拍品，當中63%拍品以逾高估價拍出，競標者來自香港、紐約及倫敦。除了領銜的巴斯奇亞拍出佳績，理查德普林斯（Richard Prince）「逃脫的護士」以逾估價9398萬6000港元（約1215萬3987美元）拍出，弗蘭克斯特拉（Frank Stella）「無題（雙同心正方形）」亦以4228萬1000港元（約546萬7652美元）刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。

理查德普林斯2005-2006年的「逃脫的護士」，以9400萬港元成交。(圖：蘇富比提供)

周杰倫2016-2017年「地表最強」世界巡迴演唱會上層穿著的服裝，則是籌集到260萬港元（約33萬6224美元）善款，將捐贈願望成真國際基金會（Make-A-Wish International）。進行中的「周杰倫 x 蘇富比」的日間拍賣網拍，焦點藝術家包括奈良美智、草間彌生及KAWS等等，以及現在當紅的新銳藝術家加藤泉和六角彩子等的作品。

周杰倫演唱會服裝，在拍賣前曾於香港K11 MUSEA展出。(圖：蘇富比提供)

由鬼才設計師Jeremy Scott為周杰倫演唱會設計的服裝，成功為Make-A-Wish International基金會籌募到高額善款。(圖：蘇富比提供)