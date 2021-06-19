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故宮白話翻譯黃庭堅草書 網笑：廢文變名品

編譯中心 / 綜合報導
故宮將北宋著名書法家黃庭堅的作品《致立之承奉》，翻譯成白話文，引起網友議論。（取材自＠國立故宮博物院南部院區」臉書）
故宮將北宋著名書法家黃庭堅的作品《致立之承奉》，翻譯成白話文，引起網友議論。（取材自＠國立故宮博物院南部院區」臉書）

北宋時期著名書法家黃庭堅的書法作品至今仍有許多完整保留下來，國立故宮博物院南部院區近日在臉書分享其作品《致立之承奉》，並將草書文言文翻譯成白話，未料卻引來許多網友回應，驚訝表示「發個廢文也能變藝術名品」，甚至有人發現該篇文章甚至有40多人蓋章認證。

國立故宮博物院南部院區貼文指，黃庭堅作品中以「草書」最為出名，因他用筆頓挫起伏，結體傾側多姿，展現獨特面貌，但有時因為寫得太草，不容易辨別文章內容，而小編也特別將《致立之承奉》翻譯，發現整封信除了頭尾的問候句，整篇都是黃庭堅與友人的閒話家常。

原文寫道：

庭堅頓首 辱

教審

侍奉萬福為慰 承

讀書綠陰 頗得閑樂 甚善 甚善

欲為素兒錄數十篇妙曲作樂

尚未就爾 所送紙太高 但可書大

字 若欲小行書 須得矮紙乃佳

適有賓客奉答草率 庭堅頓首

立之承奉足下

故宮小編翻譯為：

我的書房綠意盎然，覺得好輕鬆舒適，真不錯。

本來想替孩子抄一些譜來彈奏，但一直還沒開始。

你之前送我的紙品質很好，適合寫大字。

但如果要寫小字的話，還是用小一點的紙就好。

剛好有人來了，先這樣，掰掰囉。

許多網友們閱讀完後也紛紛表示，「翻譯的真是生活化」、「這是一種我廢我驕傲的態度」、「這個白話文翻譯，真符合現代人」、「會不會當年這書畫商是在黃家的垃圾堆中找到，庭堅的字是無價，趕快表紙高價賣出」、「臉書發文湊字數的概念或是藏頭詩」。

其中有部分網友發現，「為什麼蓋了一堆印章」、「會不會這個文章它真正的價值是那些印章，而不是那篇文章」、「小編拍到蓋章按讚的約有40個，實際上要到現場才知」。事實上古代帝王在欣賞完名家大作後，習慣在空白處蓋上自己的名字，顯見其作品的價值，並使該作品流傳下去。

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