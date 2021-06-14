台灣圖書館之母 建築師王秋華辭世享壽96歲

「台灣圖書館之母」王秋華14日下午2時因心臟衰竭辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）

被譽為「台灣圖書館 之母」的女性建築師王秋華，於14日下午2時因心臟衰竭於台北仁愛醫院辭世，享耆壽96歲。

作家、建築師阮慶岳表示，他接到友人訊息，確認王秋華離世的消息，他表示，王秋華是台灣建築界重要典範，留下許多重要的思想與價值。

王秋華於1925年出生於中國 北平，幼時因父親的工作與抗日戰爭等因素，輾轉於武漢、南京及重慶，1942年王秋華進入重慶中央大學建築學系，1946年大學畢業後赴美進修，先後就讀華盛頓大學建築系、哥倫比亞大學建築及都市設計研究所，師從建築師古德曼（Percival Goodman）。

碩士畢業後，1950年王秋華進入古德曼事務所工作，也因此，古德曼的建築理念對王秋華有著深遠的影響，令她深信建築師的工作須承擔社會責任。

王秋華1979年回到台北定居，任教於國立台北工專以及淡江大學建築系。2003年，王秋華獲頒中華民國傑出建築師獎，2020年獲得第21屆國家文藝獎，也是第一名獲得建築類獎項的女建築師。

王秋華家世顯赫，父親王世杰是中國送到歐洲留學的第一批留學生，曾任國民政府時期的法制局長、教育廳長、立法委員、外交部長，創立中國武漢大學，也是著名的憲法學家，1949年隨蔣介石來台；母親蕭德華是畫家；舅舅蕭友梅則為中國近代音樂教育之父，創辦上海音樂學院；表弟蕭勤亦為畫家，為「東方畫會」主要成員。

王秋華為台灣戰後第一代建築師，被譽為台灣圖書館建築之母。圖為王秋華與建築師潘冀合作設計中原大學張靜愚紀念圖書館（圖取自維基共享資源；作者Foxy Who，CC BY-SA 3.0）

王秋華建築的代表作品很多，包括中央研究院美國研究中心（今歐美研究所）、中原大學張靜愚紀念圖書館，她也設計了彰化師範大學圖書館、台灣海洋大學圖書館、國立故宮博物院圖書館及臨時展示廳、中正大學圖書資訊大樓等，亦因為推動台灣現代圖書館，享有「台灣圖書館之母」的美譽。

王秋華的建築作品注重公共性，現代主義風格也是她設計中的重要元素，在她的作品之中，最為重要、反映她的設計理念的便是她在1983年至1985年間所設計的中原大學張靜愚圖書館，充分體現了她對空間感的敏銳度，她將這座圖書館打造為沒有書庫、讓讀者自行選書的開放式圖書館，也是台灣第一座現代圖書館。

王秋華畢生投身建築界，受到現代主義深刻的影響，也將美國的設計概念帶入台灣，身為戰後第一代的女性建築師，王秋華對建築界造成了許多的影響，也留給台灣建築界許多重要的價值與思想。