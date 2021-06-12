藝術收藏曾被虧「賣觀光客的」 周杰倫進步神速歸功她

周杰倫與畢卡索的名畫「戴草帽自畫像」合影。（取材自Instagram）

周杰倫 （周董）受蘇富比拍賣 行與K11集團之邀為亞洲首場「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展策展，展覽昨天於香港K11 MUSEA正式開展，蘇富比同時釋出周董與收藏藝術品上的好友蔡康永、亞洲50大收藏家陳泰銘的對談影片，最驚奇的是周董利用陳泰銘彈奏的3個音，即興創作一首曲子，成為驚喜彩蛋。

周董表示：「一開始收藏的時候是很孤獨的， 因為沒有可以討論。」多年前因老婆昆凌受邀到巴黎參加時尚活動，他也在當地買了一些「有趣」的收藏品與古董，沒想到卻被蔡康永笑虧「那是賣給觀光客的」，他才從中發現討論收藏的重要性；蔡康永讚賞他眼光準且直覺敏銳，「被作品受到啟發或是鼓舞，這是我覺得周杰倫作為收藏家最有趣的部份」，甚至曾主動開口提議交換收藏品，原本坐等周董會用什麼樣的方式回絕，沒想到他卻一口答應了。

周杰倫為亞洲首場「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展設計場景佈置，11日於香港K11 MUSEA正式開展。（取材自Instagram）

展覽現場宛如進入周杰倫「魔術先生」MV的氛圍中，以傳統畫廊風格、紐約 街頭風、復古爵士酒吧的風格等打造，除了挑選畢卡索「戴草帽自畫像」、安迪 ∙ 沃荷「金寶湯」等藝術巨擘作品，他也挑選了許多年輕藝術家的作品，「希望這個舞台希望他們被看到」；他談到從小受到媽媽的啟發，學習有關畢卡索、馬蒂斯、莫內、梵谷等藝術家的故事，這次能以策展人的身分帶媽媽去看畢卡索的作品，「我覺得是非常有成就感的一件事」，透露媽媽至今仍在作畫，是自己最愛的藝術家。展期至18日，當晚於蘇富比藝術空間進行現場拍賣。