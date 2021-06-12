我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人

比貝佐斯早2周 維京創辦人布蘭森傳在國慶日上太空

藝術收藏曾被虧「賣觀光客的」 周杰倫進步神速歸功她

記者王郁惠／綜合報導
周杰倫與畢卡索的名畫「戴草帽自畫像」合影。（取材自Instagram）
周杰倫與畢卡索的名畫「戴草帽自畫像」合影。（取材自Instagram）

周杰倫（周董）受蘇富比拍賣行與K11集團之邀為亞洲首場「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展策展，展覽昨天於香港K11 MUSEA正式開展，蘇富比同時釋出周董與收藏藝術品上的好友蔡康永、亞洲50大收藏家陳泰銘的對談影片，最驚奇的是周董利用陳泰銘彈奏的3個音，即興創作一首曲子，成為驚喜彩蛋。

周董表示：「一開始收藏的時候是很孤獨的， 因為沒有可以討論。」多年前因老婆昆凌受邀到巴黎參加時尚活動，他也在當地買了一些「有趣」的收藏品與古董，沒想到卻被蔡康永笑虧「那是賣給觀光客的」，他才從中發現討論收藏的重要性；蔡康永讚賞他眼光準且直覺敏銳，「被作品受到啟發或是鼓舞，這是我覺得周杰倫作為收藏家最有趣的部份」，甚至曾主動開口提議交換收藏品，原本坐等周董會用什麼樣的方式回絕，沒想到他卻一口答應了。

周杰倫為亞洲首場「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展設...
周杰倫為亞洲首場「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展設計場景佈置，11日於香港K11 MUSEA正式開展。（取材自Instagram）

展覽現場宛如進入周杰倫「魔術先生」MV的氛圍中，以傳統畫廊風格、紐約街頭風、復古爵士酒吧的風格等打造，除了挑選畢卡索「戴草帽自畫像」、安迪 ∙ 沃荷「金寶湯」等藝術巨擘作品，他也挑選了許多年輕藝術家的作品，「希望這個舞台希望他們被看到」；他談到從小受到媽媽的啟發，學習有關畢卡索、馬蒂斯、莫內、梵谷等藝術家的故事，這次能以策展人的身分帶媽媽去看畢卡索的作品，「我覺得是非常有成就感的一件事」，透露媽媽至今仍在作畫，是自己最愛的藝術家。展期至18日，當晚於蘇富比藝術空間進行現場拍賣。

周杰倫 拍賣 紐約

上一則

愁眉苦臉的醫師

延伸閱讀

周杰倫改走「畫展名媛」路線？被笑虧「早呀文藝倫」

周杰倫改走「畫展名媛」路線？被笑虧「早呀文藝倫」
周杰倫無辜受牽連 回歸「好聲音」天價導師喊卡？

周杰倫無辜受牽連 回歸「好聲音」天價導師喊卡？
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
中傳禁選秀節目「海選」 周杰倫「好聲音」暫回不去

中傳禁選秀節目「海選」 周杰倫「好聲音」暫回不去

熱門新聞

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣(約4144萬美元)拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。(中新網)

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄

2021-06-08 16:25

姊妹（下）

2021-06-06 03:02

姊妹（上）

2021-06-05 03:02

疫下黃昏戀

2021-06-07 02:00
清大龍票：中華郵票的開端，1978年第一次發行。 中國國家郵票博物館收藏有一套，時價人民幣2100萬圓。上附是大龍票發行一百一十周年紀念郵票。（江陽生．圖片提供）

萬物盡在方寸間

2021-06-08 03:02

上海人的噱頭

2021-06-10 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家