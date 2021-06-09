雲門舞集「毛月亮」國際曝光 前進冰島 爭取邀演

雲門舞集藝術總監鄭宗龍作品「毛月亮」獲選參加國際表演藝術協會（ISPA）年中大會，將向各國重要表演藝術機構節目策畫人提案，爭取未來國際邀演機會。（中央社）

台灣 「雲門舞集」藝術總監鄭宗龍作品「毛月亮」將前進冰島，向各國重要表演藝術機構節目策畫人提案，爭取未來國際邀演機會，為唯一獲選參加國際表演藝術協會年中大會的亞洲團隊。

國際表演藝術協會（ISPA）每年1月在紐約 召開年度大會，各國會員齊聚討論國際表演藝術最新議題；每年6月在其中一個會員國城市舉辦年中大會，參訪文化設施及觀賞節目，進行深度文化交流。

來源：雲門Cloud Gate

ISPA年中大會「新作提案」（Pitch New Works）自全球報名的團隊及製作中，選拔最適合國際巡迴的10 個節目，推薦給各國劇院場館及藝術節列入邀演名單，向來是會中最受歡迎的議程。

ISPA年中大會去年原訂在台北舉行，受疫情影響改為線上舉辦「新作提案」大會，今年由冰島歌劇院協辦的活動也是如此。

入選提案的「毛月亮」由台灣國家表演藝術中心轄下3館共同委託創作，靈感源自鄭宗龍冰島之旅。他當時見到月光穿透雲層冰晶，月亮周圍折射泛起的一層銀白色光暈令他著迷，因而為這俗稱「毛月亮」的奇妙美麗天文現象編創舞作。

這齣作品集結國際級幕後團隊，呈現冰島搖滾天團席格若斯（Sigur Rós）的音樂，聲音藝術家查丹霍姆（Kjartan Holm）擔綱音樂統籌，台灣藝術家吳耿禎統籌視覺設計，燈光、影像、服裝設計分別由沈柏宏、王奕盛、陳劭彥操刀。

除台灣的雲門舞集外，冰島、瑞典、加拿大、美國 、 英國、愛爾蘭、澳洲及法國等國也有團隊獲選參加ISPA年中大會「新作提案」。

這項活動預定美東時間10日上午9時展開，在ISPA官網頁面填寫資料後可取得線上直播連結。ISPA年中大會「新作提案」直播報名網址：www.ispa.org/events/register.aspx?id=1511417。