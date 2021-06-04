史上最長15小時骨董拍賣 3拍賣官馬拉松式接力上陣

拍品編號626，清康熙、款彩西湖風景雙面十二開圍屏，高263公分 x 寬47公分，估價8,000英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）

上周5月11日，倫敦 邦瀚斯（Bonhams）所舉辦的首場「後會可期：Roger Keverne Ltd 告別拍賣 」中國 骨董藝術品拍賣，由3位拍賣官馬拉松式接力上陣，共15小時，全球，特別是大中華地區藏家傾巢而出，無底價的形式上拍的全場421件拍品完全成交，創下白手套佳績。而這位英國倫敦知名大骨董商Roger Keverne Ltd結束營業的第二部分兼最終章「Roger Keverne Ltd告別拍賣」，將於下周6月7日舉槌，共380件拍品再以無底價形式上拍，可謂購藏一代骨董商珍品的最後機會。

倫敦邦瀚斯「Roger Keverne Ltd告別拍賣」將於下週6月7日舉槌，共380件拍品再以無底價形式上拍。（圖：邦瀚斯提供）

拍品編號634，清康熙、褐漆彩繪花卉紋嵌螺鈿如意形靠背椅，高86.9公分 x 50公分 x 38公分，估價3000英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）

倫敦骨董商Roger Keverne長年深耕中國藝術品，尤其擅長玉器，1991年主撰玉器專著「Jade」是業界權威，也是許多歐洲皇室收藏中國藝術品時諮詢的專家。他亦曾任英國Compton Verney莊園博物館信託保管人，其下所藏的中國高古青銅禮器堪稱歐洲最頂級三大青銅器鉅藏之一。Roger Keverne與妻子兼商業夥伴Miranda Clarke於1992年於倫敦梅費爾區（Mayfair）創立同名藝廊Roger Keverne Ltd，至2020年中結束營業。

拍品編號422，新石器時代、玉斧，長18公分，估價2000英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）

下周專場上亦有許多極為值得收藏的中國藝術品上拍。例如首件拍品（拍品編號422的）新石器時代玉斧，來自比利時工程師、天文學史家、收藏家Henri Michel舊藏，是當時權力象徵或禮儀用器。拍品編號428則為一件曾由日本著名老牌骨董商繭山龍泉堂經手的商晚期青銅乳釘紋爵，出版記錄最早可追溯至1961年，傳承有序，風格典型具代表性。拍品編號573則為明萬曆年間的一件青花雙龍趕珠紋盤，盤心三朵靈芝雲紋簇擁，配日本木盒包裝，可能曾作為日本上流社會茶道儀式中的茶盤使用。

拍品編號675，清乾隆、剔紅山水人物圖梅花形蓋盒，寬24.5公分，估價2000英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）

一件清康熙時期款彩西湖風景雙面十二開圍屏，款彩即雕刻填漆，亦稱「科羅曼德爾」（Coromandel）；十二扇通景雕填而成，一面雕繪故事人物圖，另一面則雕繪西湖風景，現存完整的康熙款彩圍屏中，以西湖風景為飾者極為少見。款彩屏風多為官宦人家及富裕階層賀壽之用，備受歐洲人喜愛，例如香奈兒女士就是有收藏這種款彩屏風的名人。另一件清康熙時的焦點拍品為一件褐漆彩繪花卉紋嵌螺鈿如意形靠背椅，極為罕有，北京故宮中現存類似採用彩繪嵌螺鈿工藝的家具，可說是博物館級的藏品。