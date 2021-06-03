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「蒙娜麗莎的微笑」離奇鬧雙胞 山寨版開拍估超24萬元

記者陳宛茜／台北報導
佳士得宣布11日起將在網上拍賣「蒙娜麗莎的微笑」的複製畫「赫金的蒙娜麗莎( Hekking's Mona Lisa)」。（圖：佳士得提供）
佳士得宣布11日起將在網上拍賣「蒙娜麗莎的微笑」的複製畫「赫金的蒙娜麗莎( Hekking's Mona Lisa)」。（圖：佳士得提供）

毋庸置疑，珍藏於羅浮宮的達文西名畫「蒙娜麗莎的微笑」是這個世代最知名的美麗象徵，也是無價之寶，而就連「蒙娜麗莎的微笑」的複製畫也身價驚人。佳士得宣布11日起將在網上拍賣「蒙娜麗莎的微笑」的複製畫「赫金的蒙娜麗莎( Hekking's Mona Lisa)」，估價為20萬歐元到30萬歐元(24萬到36萬美元)。

「赫金的蒙娜麗莎」名字來自此畫的收藏者雷蒙德·赫金 (Raymond Hekking，1866-1977) 。 在1960年代，赫金聲稱此畫才是真正的「蒙娜麗莎的微笑」，而羅浮宮所藏的是偽畫。赫金從法國尼斯一個小村莊買到這幅畫，只用了三英鎊的價格。

赫金傾注畢生之力為「赫金的蒙娜麗莎」辯護，甚至邀請世界各地的媒體來到尼斯見證此畫...
赫金傾注畢生之力為「赫金的蒙娜麗莎」辯護，甚至邀請世界各地的媒體來到尼斯見證此畫。（圖：佳士得提供）

1911年，「蒙娜麗莎的微笑」經歷了一次神秘的失竊，連印象派大師畢卡索也牽涉其中。兩年後，羅浮宮才從前羅浮宮館員文森佐·佩魯賈 (Vincenzo Perugia)手中拿回這幅畫。 赫金質疑羅浮宮拿回的「蒙娜麗莎的微笑」並非真跡，他手上的「赫金的蒙娜麗莎」才是真正的蒙娜麗莎。

雖然缺乏明確的證據，但基於「蒙娜麗莎的微笑」的神祕魅力，赫金還是受到眾多媒體的關注。赫金也傾注畢生之力為「赫金的蒙娜麗莎」辯護，甚至邀請世界各地的媒體來到尼斯見證此畫。他也帶著「赫金的蒙娜麗莎」到美國旅行，包括華盛頓特區的美國國家美術館、紐約大都會藝術博物館，雖然無緣邀到羅浮宮的「蒙娜麗莎的微笑」展出，卻得以一睹「赫金的蒙娜麗莎」的微笑。

赫金堅信，羅浮宮所藏的「蒙娜麗莎的微笑」是偽畫。（圖：佳士得提供）
赫金堅信，羅浮宮所藏的「蒙娜麗莎的微笑」是偽畫。（圖：佳士得提供）

根據考證，達文西完成「蒙娜麗莎的微笑」後不久，真跡於1517年進入法國弗朗索瓦一世的皇家收藏。17世紀出現了幾個翻版，包括此次上拍的「赫金的蒙娜麗莎」。

佳士得古典大師繪畫部門國際總監Pierre Etienne表示，「赫金的蒙娜麗莎」完美證明了蒙娜麗莎的驚人魅力。而赫金對此畫的捍衛，代表一個男人對藝術的執著與熱情。佳士得則指出，此版本和真跡一樣令人著迷，赫金的執著與熱情也同樣令人著迷。

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