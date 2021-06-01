蘇富比跟上加密藝術浪潮 網拍史上首件NFT作品

Kevin McCoy 的「Quantum」，被認為是首件NFT作品。圖／蘇富比提供

NFT 加密藝術浪潮襲來！蘇富比今天宣布3日推出「Natively Digital: NFT網上專場拍賣 」，為首個由大型拍賣行舉辦的NFT藝術品非單一作品專場，呈獻NFT誕生7年以來頂尖NFT藝術家備受追捧的焦點作品，包括藝術史上首件NFT作品。

此一網上專場拍賣將於6月3日至10日期間展開，買家可選擇以法幣或加密貨幣（比特幣或以太幣）付款。所有拍品均以100美元起標，以凸顯加密貨幣社群的開放精神。

Natively Digital拍品靈感取自NFT運動中的多項創新作品。如 Kevin McCoy 的「Quantum」，被認為是首件NFT作品，是加密藝術中最具歷史意義的作品，以及知名藝術家池田亮司的首件NFT作品。視聽藝術家 Don Diablo 則呈獻一件獨特的實體作品，將全息投影藝術、音樂和前瞻性技術相結合，展示NFT與其他藝術和文化領域的跨界互動。 此外還有Art Blocks Portfolio 主導的鏈上生成藝術，展示NFT技術的最新發展。

蘇富比指出，拍賣預展將於6月4日至10日在紐約蘇富比總部約克大道（York Avenue）的藝術空間舉行。預展由蘇富比和三星 電子合作舉辦，公眾人士可以透過最新型號的三星電視機和投影機觀看預展內容。「Natively Digital」亦將於倫敦和香港蘇富比開放現場參觀，並於網上進行虛擬預展。