楊牧最後詩集「微塵」出版 專用稿紙爆手寫秘密

楊牧極少將手稿示人，圖為去年國家圖書館在楊牧紀念特展中，展出楊牧的手稿。記者陳宛茜／攝影

「有人以迴旋之姿穿過／大片蘆葦，光影的淵藪／美的極致漸漸蛻除身體程式／完成它單一的靈魂」。這是詩人楊牧生前未發表的詩作「微塵」，收錄於最後一本詩集「微塵」之中。和楊牧其他詩集相較，這本詩集破例收錄大量詩人字斟句酌、反覆修飾的手稿，讓讀者閱讀詩人靈思誕生的過程，以及創作之初最赤裸的靈魂。

楊牧去年辭世，遺作「微塵」最近由洪範書店 出版，收錄楊牧生前未發表的詩作，包括六首未定之作與十首未結集詩稿，由和楊牧共同創辦洪範書店的摯友葉步榮定名為「微塵」。

洪範書店表示，「微塵」收錄楊牧自編詩集「長短歌行」之後的未結集作品，以及不曾發表的未定稿。每首詩均附錄手稿，有的手稿甚至多達七種版本，包括初稿、修訂稿與定稿。從這些一改再改的手稿，得以窺見詩人如何完成一首詩的藝術秘密。

楊牧寫作堅持使用鋼筆，讓書房充滿節奏的聲音。他還有自己專用的三百字稿紙，親自設計行、格之間的距離。因為楊牧創作、翻譯時字斟句酌，一首詩往往修改多次才會定稿，稿紙中行與行之間的距離因此特意加寬，留下大片修改的空間。「微塵」一書中可看到楊牧專用的三百字稿紙，落款包括洪範、中研院中國 文哲所、東華大學，標誌楊牧不同的人生階段。

但楊牧生前從不以原稿示人。國家圖書館 去年八月舉辦楊牧紀念特展，這才展出不少楊牧手稿。負責整理手稿的作家謝旺霖表示，楊牧對於所出之文字必求慎重，總以謄清的手稿反覆斟酌修整，才得以示人。此次「微塵」破例收錄各版手稿，希望呈現詩人完整的創作過程，並藉此回望他一生不懈的追尋。

謝旺霖指出，這些詩稿不只命題一改再改、每一稿的行文往往遍布難以計數的筆劃塗抹、刪除、調動與琢磨取捨，盯著這些詩稿「恍如看到詩人獨坐於書房桌前，沉默向靈魂深處探索、埋首苦思振筆、為了每個文字尋求它最適宜的位置。」