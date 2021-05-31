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中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

中央社／台北31日電
何偉。（取材自微博）
何偉。（取材自微博）

中國為寫作主題的美籍作家何偉，昨天證實自己未獲四川大學續聘，必須在本學期結束後離開中國。何偉有廣大中國讀者，他此時離開，大背景是中美關係不佳、兩國互驅對方媒體工作者之際。

何偉（Peter Hessler）是「甲骨文」、「尋路中國」和「消失的江城」作者，此3本書有「中國三部曲」之稱。

他在1990年代參加美國志工組織和平工作團（Peace Corps），進入四川偏鄉擔任英語教師，後來成為雜誌「紐約客」（New Yorker）駐北京記者。

2010年他舉家搬到埃及，2019年8月何偉再次回到中國，在四川大學匹茲堡學院教「非虛構寫作」，當時他向媒體表示，計劃在四川待5年。他在四川大學開課一事曾在讀者圈引發轟動。

近日有網友在豆瓣引述何偉的話，稱他將結束在四川大學的教學工作。

昨天下午，何偉委託好友何雨珈發表英文聲明，指上述傳言引用的是他的私人通信，但其中涉及的資訊是準確的：「我原本希望繼續留在四川大學匹茲堡學院教書，但我未能成功續簽下一學年的合約。」

他說，本學期結束後，他將與家人一同返回美國，因為他們的簽證今年夏天就要到期。

何偉肯定過去2年在成都的生活，並對校方表達感謝。「希望在不久的將來，我們還能重新返回中國。」

多家自媒體轉載了這份聲明。

無論是何偉的聲明或是四川大學方面，都沒有說明不再續聘的理由為何。

去年7月，北京關閉美國駐成都總領事館，以此回應華府下令中國駐休士頓總領事館關閉。許多中國網友對時任美國駐成都總領事夫人莊祖宜發動言論攻擊，其中不乏先前熟識的友人。成都的反美氣氛一度高漲。

而早在去年2月，美國將新華社在內的5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」；中國隨後在同年3月，對紐約時報在內的5家駐中國美媒分社祭出限制措施。兩國對彼此的派駐記者在簽證、行政審查等方面都採取了限制手段。

這段時間，何偉除了教課，仍持續在「紐約客」發表作品。2020年8月，他在該刊物上撰寫的「中國如何控制疫情」（How China Controlled the Coronavirus）一文，記錄了疫情期間自己在四川的生活，以及他所觀察到中國社會應對疫情後的變化。

中國 美國 紐約時報

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