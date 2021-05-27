「好餓的毛毛蟲」暢銷全球 艾瑞卡爾只為孩子作畫

國際知名的暢銷繪本《好餓的毛毛蟲》作者——艾瑞．卡爾（Eric Carle）——已由家屬證實在5月23日病逝，享壽91歲。他帶來了什麼影響呢？(美聯社)

「暖和的太陽升上來了，啵一聲，一條又小又餓的毛毛蟲爬了出來...」國際知名的暢銷繪本「好餓的毛毛蟲」（The Very Hungry Caterpillar）作者——艾瑞．卡爾（Eric Carle）——已由家屬證實在5月23日病逝，享壽91歲。「好餓的毛毛蟲」不僅是卡爾的創作人生代表作，更是從1969年出版以來成為全球最熱賣的兒童繪本之一，影響了整個20世紀後半至今的繪本創作。卡爾的離世，令無數曾受其作品感動的人追思紀念：經典「好餓的毛毛蟲」留給世人最單純的喜悅與希望。

在1929年出生於美國 紐約的艾瑞．卡爾，父母其實都是德國 人。卡爾曾經在美國的幼兒園受教育，還被老師發現卡爾早慧的藝術圖畫天分，不過在卡爾6歲的時候，舉家就搬回了德國西南部的斯圖加特，度過他的少年時光。

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不幸的是，卡爾身處的年代是最為動盪的歲月，他的父親被納粹德國徵召入伍、遠赴戰場之後失蹤多年，卡爾與母親更因二戰越演越烈而顛沛流離。在卡爾的青少年時代中，填滿記憶的是無情戰火與飢餓，對色彩運用相當敏感的卡爾如此回憶：

「戰爭期間沒有任何顏色。所有事物都只有灰色與棕色...」

親歷戰火的經驗沒有讓卡爾的藝術之心熄滅。卡爾12歲的時候，一位美術家教老師私下向他介紹了德國表現主義畫家法蘭茲．馬克（Franz Marc）的作品。在納粹德國時期，表現主義是被禁止、甚至被批鬥的對象，然而卡爾親眼目睹了馬克的《藍馬》（Blue Horse）畫作後，深深受到其豐富色彩、動物圖象的心靈震撼，直接影響了後來卡爾的藝術風格養成。

左圖為Eric Carle的《畫了一匹藍馬的畫家》，而右圖則是他少年時代深受啟發的《藍馬》。 (取材自Eric Carle官方)

戰後卡爾進入斯圖加特的藝術學校深造。畢業之後，卡爾的出生地——美國紐約——似乎成為他心中的藝術呼召，1952年23歲的卡爾，身上帶著僅有的積蓄40美元回到了紐約，在繪本家李奧尼（Leo Lionni，也是後來世界級的繪本大師之一）介紹下替《紐約時報 》擔任平面設計和插畫的工作。

卡爾的繪本創作，其實是到了1967年才正式開始，他首先替《棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼》繪製插畫，旋即引起出版界注意。隔年，他圖文創作了《1、2、3到動物園》獲獎，也在1969年推出「好餓的毛毛蟲」（The Very Hungry Caterpillar），從此奠定卡爾在兒童讀物與繪本的經典地位。

圖為各種不同的版本的《好餓的毛毛蟲》。 (取材自Eric Carle官方)

「好餓的毛毛蟲」故事極為單純，從「一顆小小的蛋躺在葉子上」開始，講述一條飢餓的毛毛蟲，不斷吃、吃、吃然後長大蛻變的蟲蟲一生。故事裡毛毛蟲依照星期順序，從星期一吃到星期天，天天吃著不同種類的食物，變成了又肥又大的毛毛蟲，接著還「造了一間小房子、把自己包在裡頭」，圖像停留在巨大的棕褐色繭，翻開下一頁的結局——

「啊！毛毛蟲變成了一隻好漂亮的蝴蝶。」

看似平常無奇的故事，為何如此受到歡迎與重視？首先吸引目光的就是卡爾的圖像風格，他運用多重層次的色彩拼貼，從德國表現主義脫胎而來的鮮豔手法，都令人印象深刻。而文本透過語句的反覆，一步一步推展故事邏輯，是讓兒童容易聆聽閱讀、成為後來許多繪本模仿的形式。

從「好餓的毛毛蟲」中可以看到故事的時間感與秩序性，在繪本一頁頁呈現的各類顏色、食物種類、數量與時間概念，以及最重要的「毛毛蟲的變化」，呈現出了一則有邏輯又單純趣味的成長故事。因此不只讓孩子有親近性，甚至是許多孩子人生的第一部繪本，成人也能從中得到童心樂趣。

卡爾曾在2019年「好餓的毛毛蟲」問世50周年的時候，在公開演說裡如此描述：孩子們需要希望。小小的毛毛蟲，可以變成美麗的蝴蝶，靠著自己的才能飛向世界。「我做得到嗎？會，你會做到的。」我認為，這就是本書的魅力。

繪本也真的像毛毛蟲蛻變一樣，展開令人意想不到的發展，至今已翻譯66種語言、銷售超過5,200萬本。期間，「好餓的毛毛蟲」更衍生出不同版本（像是給小小孩可以「啃咬」的版本）、動畫與遊戲作品等多元的媒介形式。

「啊！毛毛蟲變成了一隻好漂亮的蝴蝶。」 (取材自Eric Carle官方)

卡爾的創作能量豐沛，在「好餓的毛毛蟲」後陸續出版了《好忙的蜘蛛》、《好寂寞的螢火蟲》、《袋鼠也有媽媽嗎？》...等70多部作品，主題幾乎也都與大自然、動物與昆蟲有關。其中還有一本《畫了一匹藍馬的畫家》，講述的正是影響卡爾深遠的法蘭茲．馬克。這些創作元素都可追溯到卡爾的童年，從父親的陪伴與教導下，耳濡目染許多自然生態的故事。

「我創作的初心，是想要啟發那個依然住在我心中的孩子...」

這是卡爾對自己的詮釋。高齡91歲的卡爾已安詳離世——在好久好久以前，曾經有一個好奇心十足的孩子，聽著父親講述森林裡的一切，孩子就像隻好餓好餓的毛毛蟲，不斷吃著這些養分、吃著一幅又一幅的自然景象與藝術圖畫，「啊！毛毛蟲變成了一隻好漂亮的蝴蝶。」