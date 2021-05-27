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童書「好餓的毛毛蟲」作者辭世 曾說微不足道也能翩然飛

中央社／華盛頓26日綜合外電
全球經典童書「好餓的毛毛蟲」作者享耆壽91歲。（路透）
全球經典童書「好餓的毛毛蟲」作者享耆壽91歲。（路透）

美國知名兒童繪本大師、風靡全球的經典童書「好餓的毛毛蟲」作者兼繪者艾瑞．卡爾（Eric Carle）已與世長辭，享耆壽91歲。

美聯社報導，卡爾的家人表示，卡爾23日在麻薩諸塞州北安普敦（Northampton）避暑工作室中離世，當時家人都隨侍在側。這份家屬聲明是由「企鵝青少年讀者」（Penguin Young Readers）代表發出。

繪本「點」（The Dot）作者彼得H.雷諾茲（Peter H. Reynolds）在社群媒體推特（Twitter）發文緬懷：「天堂變得更多彩多姿了。」他表示，卡爾「留下自己的印記，勇敢揮灑，激勵身旁的人也這麼做」。

據法新社報導，「好餓的毛毛蟲」（The Very Hungry Caterpillar）1969年問世，主角是一隻綠色毛毛蟲，牠每天吃掉不同的食物，一週後終於蛻變為一隻美麗的蝴蝶。這本書獨特的藝術風格和細緻入微的教育概念，深受兒童和家長喜愛，迄今在全球以不同語言發行逾5000萬本。

卡爾官方Instagram帳號發布聲明寫道：「我們沉重宣布，『好餓的毛毛蟲』和許多其他備受喜愛經典作品的作者兼繪者艾瑞．卡爾於5月23日週日離世，終年91歲。」

聲明還提到，卡爾生前被問及，經過這麼長的時間，「好餓的毛毛蟲」為何依舊備受喜愛、歷久不衰時，他表示：「我想這是一本充滿希望的書。孩子們需要希望。憑藉你的才能，你這隻微不足道的小毛毛蟲也能長成一隻美麗花蝴蝶，翩然飛進這個世界。」

聲明最後寫道：「艾瑞．卡爾，謝謝您和這麼多世代的年少讀者分享您的偉大才華。」

據路透社消息，卡爾作品特色為繽紛鮮明的插圖，包括「棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼」（Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?）、「愛生氣的瓢蟲」（The Grouchy Ladybug）和「爸爸，我要月亮」（Papa, Please Get the Moon for Me.）等70多部。

卡爾逝世消息一出，許多人立刻湧入社群媒體向卡爾致敬，其中不乏名人。

女星米亞法羅（Mia Farrow）推文寫道：「艾瑞．卡爾已離世，但他留給我們無法忘懷的『好餓的毛毛蟲』和『棕色的熊』，我會讀這些書給我的孩子們聽，現在讀給孫兒們聽。我關愛他的家人，也非常感激卡爾先生。」

全球經典童書「好餓的毛毛蟲」作者享耆壽91歲。（路透）
全球經典童書「好餓的毛毛蟲」作者享耆壽91歲。（路透）

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