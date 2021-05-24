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收藏天王品味 周杰倫x蘇富比完整拍賣資訊來了

記者孫曼／即時報導
巴斯奇亞1985年作「無題」，壓克力油彩筆木板，共三部分，217.2 x 275.6 x 30.5公分，估價2億5,500萬港元起。圖／蘇富比提供
巴斯奇亞1985年作「無題」，壓克力油彩筆木板，共三部分，217.2 x 275.6 x 30.5公分，估價2億5,500萬港元起。圖／蘇富比提供

稍早就傳出將亞洲華語流行天王周杰倫將與國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）合作策展，今（5月24）日蘇富比公布完整拍賣資訊。這次合作是蘇富比全球廣受好評的「CONTEMPORARY CURATED」拍賣系列將首度登陸亞洲，由周杰倫挑選及策劃一系列藝術佳作，全數拍品將分兩個部分推出：第一部分是即將於6月18日假香港蘇富比藝術空間登場的晚間實體拍賣，拍品將於6月12日起至18日止於香港K11 ATELIER 及K11 MUSEA公開展出。第二部分則是6月10日起至22日止於蘇富比官網舉辦的網上專場日間拍賣。

此亞洲首場「CONTEMPORARY CURATED：ASIA」由當紅美國當代藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1985年創作的「無題」領銜，這件由木板組成的三聯屏是極為典型的巴斯基亞巨幅畫作，曾經在1985年與巴斯奇亞本人一起登上「紐約時報」雜誌封面，代表性地位毋庸置疑。揉合具象與抽象的這幅畫作匯聚藝術家標誌性黑人戰士、在阿茲特克傳說中驍勇化身的美洲豹、以及酷似騎士唐吉訶德的人物等三大主題元素。當年的封面照片中還有一張曾經擺放在巴斯基亞工作室的椅子，這張椅子將於拍賣預展連同畫作一併展出。

畢卡索1969年作「男子半身像」，油畫畫布，116x89公分，估價9,300萬港...
畢卡索1969年作「男子半身像」，油畫畫布，116x89公分，估價9,300萬港元起。圖／蘇富比提供

拍賣焦點還包括現代藝術大師畢卡索（Pablo Picasso）1969年油畫作品「男子半身像」，是藝術家晚期像梵谷致敬並自嘲的肖像作品。趙無極「14.05.63」則是趙無極60年代事業進入黃金「狂草時期」的經典代表作，理查德普林斯（Richard Prince）作於 2005-2006年的「逃脫的護士」屬則是這位藝術家著名的護士系列中最美艷作品之一，其他如Frank Stella、安迪沃荷（Andy Warhol）、班克斯（Banksy）、奈良美智等知名藝術家作品，以及周杰倫在他個人第7次世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿的3組演出服裝都將上拍，而他個人服裝的拍賣收益將全數捐作慈善用途。

趙無極1963年作「14.05.63」，油畫畫布，100x80.5公分，估價3,...
趙無極1963年作「14.05.63」，油畫畫布，100x80.5公分，估價3,000萬港元起。圖／蘇富比提供
安迪沃荷1968年作「康寶濃湯之一（一套十幅）」，絲網印刷紙本，每幅88.9x5...
安迪沃荷1968年作「康寶濃湯之一（一套十幅）」，絲網印刷紙本，每幅88.9x58.4公分，估價4,00萬港元起。圖／蘇富比提供

拍賣 周杰倫 香港

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