周杰倫頭銜又多一個 與蘇富比合作擔任拍賣會策展人

由周杰倫客席策展的蘇富比亞洲首場 「CONTEMPORARY CURATED：ASIA」的藝術拍賣專場將於6月登場。(圖:蘇富比提供)

國際拍賣 公司蘇富比宣布6月將與台灣歌手周杰倫 合作，邀請他擔任首屆亞洲CONTEMPORARY CURATED策展人。周杰倫將挑選並策劃一系列藝術佳作，將於6月18日晚間拍賣。

這次合作是蘇富比全球廣受好評的「CONTEMPORARY CURATED」拍賣系列將首度登陸亞洲，由周杰倫挑選及策劃一系列藝術佳作，全數拍品將分兩個部分推出：第一部分是即將於6月18日假香港 蘇富比藝術空間登場的晚間實體拍賣，拍品將於6月12日起至18日止於香港K11 ATELIER 及K11 MUSEA公開展出。第二部分則是6月10日起至22日止於蘇富比官網舉辦的網上專場日間拍賣。

周杰倫表示，「我深信藝術的力量，在於它的表現方式不受侷限也沒有邊界，它不需要刻意去接近，就在我們每一天的生活裡隨處可見。我有一個很強烈的使命感：我要跟我的歌迷朋友分享我對藝術的體會。」

周杰倫希望大眾能通過他的音樂、他隨手拍下的每一張照片、他的社交媒體，還有這次與蘇富比的合作，能夠更深刻地理解藝術為大眾生活帶來什麼，「我的願望是這次合作能夠讓觀眾，以更加多樣的方式來挖掘藝術，欣賞藝術，最終發現原來藝術就在你身邊」。

蘇富比亞洲區當代藝術部主管寺瀨由紀稱讚周杰倫是享負盛名、眼光獨到的收藏家，「周杰倫經常把其藝術藏品融入音樂短片當中，從而激發藝術、音樂及娛樂之間的相互碰撞。他在亞洲知名度極高，其品味及視野塑造影響著區內文化。」

周杰倫世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿、由MOSCHINO創意總監Jeremy Scott設計的演出服裝。(圖:蘇富比提供)

蘇富比指出，周杰倫策劃的CONTEMPORARY CURATED ： ASIA所有作品將於6月18日晚間在香港拍賣，6月10日至22日舉行的日間拍賣網上專場推出。

另外，此次晚間拍賣將由美國已故塗鴉藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）於1985年創作的「無題」領銜，此標誌性作品曾於同年登上「紐約時報」雜誌封面。

此次的精彩拍品還包括周杰倫在他第七次世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿的3組演出服裝，蘇富比指出，此部分拍賣收益將全數捐作慈善用途。