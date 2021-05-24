威尼斯建築雙年展 台灣館疫中開館

第17屆威尼斯雙年展台灣館開展，將從5月22日至11月21日於義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。圖為台灣館外觀。（圖：國美館提供）

第17屆威尼斯雙年展台灣 館22日於威尼斯開館，展開近半年的展期。遇到疫情 ，台灣館先是在去年啟程前緊急取消，今年4月決定參展，工作團隊施打疫苗後於4月底出發至威尼斯布展，歷經十多天的檢疫隔離，展開史上人力最少、最精簡的布展工作挑戰，可說是史上最困難、最具挑戰性的台灣館。

第17屆威尼斯雙年展台灣館開展，將從5月22日至11月21日於義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。（圖：國美館提供）

本屆台灣館由國立台灣美術館、策展團隊自然洋行建築設計團隊及草字頭國際聯手舉辦，以「台灣郊遊─原始感覺共同合作場域計劃」為主題策展，透過「少少─原始感覺研究室」、「天然修道院」等五個建築項目，探討人與自然互動下的建築思維與視野。自然洋行指出，自然洋行在SARS疫情爆發的那一年創立，今年再次面臨疫情的挑戰，堅持「向自然學習」的建築理念。

第17屆威尼斯雙年展台灣館開展，將從5月22日至11月21日於義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。圖為展場內展出的文件檔案。（圖：國美館提供）

自然洋行藝術總監曾志偉透過線上記者會表示，4月份才確定到威尼斯參展，準備期相當短，包括布展人力和防疫 準備，對國美館和策展團隊都是一大挑戰。主辦單位還派安全檢察官到場檢查，為了防疫展場所有動線都變成單行道，因此做了一些修正。

第17屆威尼斯雙年展台灣館開展，將從5月22日至11月21日於義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。（圖：國美館提供）

受疫情影響，此次雙年展各國家館的開館時間都不一樣；還有許多國家即使開館，也無法提供實體展覽。台灣館能夠順利開館並按原規畫展出實體展，相當不容易。也因此贏得了國際建築媒體的大篇幅報導，如建築雜誌Archdaily便大篇幅報導台灣館，形容台灣館詩意地展出「台灣如何在四面環山，森林和海洋的情況下保持其獨特的生活方式和建築文化」，並形容此次的展館設計「為觀眾提供了一個寧靜的環境，呼應威尼斯的歷史」。