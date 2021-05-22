NFT藝術大爆發 普普始祖沃荷原創數位藝術復活上拍

安迪沃荷「無題（自畫像）」，NFT 4500 x 6000 pixels (bytes)，約1985年原創。（圖：佳士得提供）

自今年初以來NFT（Non Fungible Token）加密藝術顯然已成未來趨勢，為收藏藝術與精品開展了全新的世界。首創拍賣 數位收藏品並接受買家以虛擬貨幣 付款的大型國際拍賣行佳士得（Christie's），自即日起至5月27日止在線上推出「Andy Warhol：Machine Made」專場拍賣，共5件普普藝術藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）於1980年代中期以當時電腦創作的數位藝術品上拍。

這些作品於2014年透過如今也已經被時代淘汰的3.5磁片（floppy disk）存擋後如今獲得重生。這些拍品將為安迪沃荷視覺藝術基金會（The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts）籌募慈善款項。佳士得也宣布將接受美金與乙太幣（Ether）付款，每件作品的起拍價均為1萬美元。這些數位畫作都將在拍賣前以加密處理，並於拍賣後轉移到藏家的數位錢包中。

安迪沃荷「無題（花）」，NFT 4500 x 6000 pixels (bytes)，約1985年原創。（圖：佳士得提供） 安迪沃荷「無題（康寶濃湯）」，NFT 4500 x 6000 pixels (bytes)，約1985年原創。（圖：佳士得提供）

沃荷在1985年時擔任康懋達國際（Commodore International）的品牌大使，並獲得一台Amiga 1000電腦，具備當時最先進的ProPaint 軟體。康懋達是80、90年代個人電腦的先驅業者，後於90年代中期倒閉。沃荷在當時創作的5件作品，包括兩幅自畫像、他的經典花卉、康寶濃湯罐頭、以及香蕉。2014年時，這些被稱為「Amiga」的系列作品被發現並重新典藏，後來藝術家Cory Arcangel與Carnegie Mellon University、Carnegie Museum of Art、The Andy Warhol Museum共同發起重建計畫，耗時3年將檔案取出並修復沃荷的作品，這些繁複的過程都被記錄在安迪沃荷博物館 於2019年的一部紀錄片中。