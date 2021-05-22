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NFT藝術大爆發 普普始祖沃荷原創數位藝術復活上拍

記者孫曼／即時報導
安迪沃荷「無題（自畫像）」，NFT 4500 x 6000 pixels (bytes)，約1985年原創。（圖：佳士得提供）
安迪沃荷「無題（自畫像）」，NFT 4500 x 6000 pixels (bytes)，約1985年原創。（圖：佳士得提供）

自今年初以來NFT（Non Fungible Token）加密藝術顯然已成未來趨勢，為收藏藝術與精品開展了全新的世界。首創拍賣數位收藏品並接受買家以虛擬貨幣付款的大型國際拍賣行佳士得（Christie's），自即日起至5月27日止在線上推出「Andy Warhol：Machine Made」專場拍賣，共5件普普藝術藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）於1980年代中期以當時電腦創作的數位藝術品上拍。

這些作品於2014年透過如今也已經被時代淘汰的3.5磁片（floppy disk）存擋後如今獲得重生。這些拍品將為安迪沃荷視覺藝術基金會（The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts）籌募慈善款項。佳士得也宣布將接受美金與乙太幣（Ether）付款，每件作品的起拍價均為1萬美元。這些數位畫作都將在拍賣前以加密處理，並於拍賣後轉移到藏家的數位錢包中。

安迪沃荷「無題（花）」，NFT 4500 x 6000 pixels (byte...
安迪沃荷「無題（花）」，NFT 4500 x 6000 pixels (bytes)，約1985年原創。（圖：佳士得提供）
安迪沃荷「無題（康寶濃湯）」，NFT 4500 x 6000 pixels (b...
安迪沃荷「無題（康寶濃湯）」，NFT 4500 x 6000 pixels (bytes)，約1985年原創。（圖：佳士得提供）

沃荷在1985年時擔任康懋達國際（Commodore International）的品牌大使，並獲得一台Amiga 1000電腦，具備當時最先進的ProPaint 軟體。康懋達是80、90年代個人電腦的先驅業者，後於90年代中期倒閉。沃荷在當時創作的5件作品，包括兩幅自畫像、他的經典花卉、康寶濃湯罐頭、以及香蕉。2014年時，這些被稱為「Amiga」的系列作品被發現並重新典藏，後來藝術家Cory Arcangel與Carnegie Mellon University、Carnegie Museum of Art、The Andy Warhol Museum共同發起重建計畫，耗時3年將檔案取出並修復沃荷的作品，這些繁複的過程都被記錄在安迪沃荷博物館於2019年的一部紀錄片中。

安迪沃荷「無題（花）」，NFT 4500 x 6000 pixels (byte...
安迪沃荷「無題（花）」，NFT 4500 x 6000 pixels (bytes)，約1985年原創。（圖：佳士得提供）
安迪沃荷「無題（香蕉）」，NFT 4500 x 6000 pixels (byt...
安迪沃荷「無題（香蕉）」，NFT 4500 x 6000 pixels (bytes)，約1985年原創。（圖：佳士得提供）

拍賣 虛擬貨幣 博物館

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