Jean-Michel Basquiat熱 香港佳士得與藝廊合作大展

1983年作「In This Case」，上周於紐約佳士得以9310萬5000美元成交。圖／佳士得提供

上周甫於紐約 落幕的佳士得（Christie’s）首個21世紀藝術晚拍，以及蘇富比（Sotheby’s）的紐約當代藝術晚拍，當紅的美國藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）再創佳績。而看好巴斯奇亞聲勢扶搖直上，香港 佳士得宣布將與藝廊HomeArt攜手，於5月21日起至24日止假香港會議展覽中心舉辦「RADIANCE」尚米榭巴斯奇亞鉅作大展，共精選11幅重要作品，是深入了解Basquiat的絕佳機會。

1982年作「無題」，壓克力、油畫棒、木板。圖：佳士得提供

1982年作品「雙人像」，壓克力、油畫棒、畫布、木板支撐。圖：佳士得提供

以嶄新型態匯聚不同類別藝術舉辦的首個佳士得21世紀藝術晚拍於紐約時間5月11日舉辦，成績不俗。拍賣 共創下11項新紀錄、總成交額逾2億美元、拍品成交率逾95%。其中領銜之作正為Jean-Michel Basquiat於1983年的骷髏頭畫作「In This Case」，在美國與亞洲藏家長達6分鐘的激烈競標後以9310萬5000美元成交。5月12日的紐約蘇富比當代藝術晚拍上，Basquiat挑戰西方藝術主流之作「Versus Medici」亦拍出5,080萬美元佳績。加上稍早於3月香港佳士得的專場上，藝術家的「戰士」以3億2360萬港元創下亞洲拍賣史上最高價的西方藝術品紀錄，可見Basquiat藏家需求高、聲勢可望於2021年創下新的高峰。

1984-1985年作「甜蜜爆破」，壓克力、油畫棒、絲網印刷、油墨、畫布。圖：佳士得提供

3月23日香港佳士得拍出的「戰士」為亞洲拍賣史上最高價的西方藝術品。圖：佳士得提供

「RADIANCE」大展包括Basquiat從1981年到1986年藝術生涯中最重要的創作時期的作品，與5月24日即將於佳士得晚間拍賣上拍的「無題」一脈相承。展出作品從自畫像、到解剖圖形、再到他與安迪沃荷的合作，跨越多重媒介、主題和藝術史語境。其中多件作品曾於全球重要展覽中展出過，包括 1992 年在紐約惠特尼藝術館的「尚米榭巴斯奇亞」、2009年倫敦泰特現代藝術博物「普普生活：物質世界的藝術」、2010 年瑞士巴塞爾貝耶勒基金會個展「巴斯奇亞」等重要展覽。其中「Dos Cabezas 1982」曾為安迪沃荷私人收藏、更曾廣泛入選Basquiat多個最為重要的回顧展，並擁有著完美無缺的來源記錄。

1982年作「無題」，油畫棒、墨、紙本。圖：佳士得提供