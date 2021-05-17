我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

Gucci「Archetypes原典」展覽登場 看照片也過癮

記者吳曉涵／台北報導
Gucci Beauty Lipsitck Gucci Beauty Network展間。（圖：Gucci提供）
Gucci Beauty Lipsitck Gucci Beauty Network展間。（圖：Gucci提供）

今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100周年，位於品牌發源地義大利佛羅倫斯的Gucci Garden也帶來了嶄新的展覽來慶祝這個重要的時刻。

這次新登場的展覽名為「Gucci Garden Archetypes原典」，由品牌創意總監Alessandro Michele擔任策展人，Archivio Personale設計工作室執行，主要聚焦在他上任以來的幾個形象廣告中多元的靈感來源，包含音樂、藝術和旅行、流行文化。「我認為，這前六年的冒險十分精采，我們邀請並陪伴人們穿越異想、敘事、驚喜、輝煌。因此，我創造了一個投射形象廣告中情緒的遊樂場，而它們正是通往我意象世界的捷徑。」Alessandro Michele表示。

參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即...
參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。（圖：Gucci提供）

今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100週年，位於品牌發源地義大利佛羅倫斯的Gu...
今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100週年，位於品牌發源地義大利佛羅倫斯的Gucci Garden也帶來了嶄新的展覽來慶祝這個重要的時刻。（圖：Gucci提供）

參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即...
參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。（圖：Gucci提供）

透過尖端技術、精製手工和創新的室內設計打造出的多種沉浸式空間，完美重現了那些令人印象深刻的廣告場景與氛圍。參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。步入其中，主題空間和過道組成網路結構，將15支Gucci形象廣告的繽紛世界帶入現實。像是進入2016年早春系列廣告風格的莊嚴宅邸、春夏系列的廁所、體驗2019年早春廣告呈現的方舟建造，或搭乘上2015年秋冬廣告中呈現的洛杉磯地鐵，跟著頭髮被風吹亂了的模特兒一起回憶Alessandro Michele加入Gucci的第一個系列作品。

Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展...
Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展間。（圖：Gucci提供）

Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展...
Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展間。（圖：Gucci提供）

Cruise 2019 Gucci Gothic。（圖：Gucci提供）
Cruise 2019 Gucci Gothic。（圖：Gucci提供）

Fall Winter 2019 Gucci Prêt-à-Porter主題。（...
Fall Winter 2019 Gucci Prêt-à-Porter主題。（圖：Gucci提供）

其他像是2017年早秋系列的舞池、Gucci Bloom的鮮花天堂，2018年春夏跨領域藝術家Ignasi Monreal花費將近900個小時創作的巨大手繪壁畫，以及使用超過15萬個閃耀亮片鋪滿牆壁重塑2016年秋冬廣告、2017年秋冬的外太空之旅、龐克歌手Dani Miller微笑鏡頭呈現的美妝廣告等等，光是看照片就讓人流連忘返。

Pre-Fall 2018 Gucci Dans Les Rues主題。（圖：G...
Pre-Fall 2018 Gucci Dans Les Rues主題。（圖：Gucci提供）

Fall-Winter 2018 Gucci Collectors展間。（圖：G...
Fall-Winter 2018 Gucci Collectors展間。（圖：Gucci提供）

Fall-Winter 2015 Urban Daydream展間。（圖：Guc...
Fall-Winter 2015 Urban Daydream展間。（圖：Gucci提供）

Cruise 2020 Come AsYouAre RSVP展間。（圖：Gucc...
Cruise 2020 Come AsYouAre RSVP展間。（圖：Gucci提供）

Pre-fall 2017 Soul Scene展間。（圖：Gucci提供）
Pre-fall 2017 Soul Scene展間。（圖：Gucci提供）

「Gucci Garden Archetypes原典」展覽可視為延續Alessandro Michele的想像之旅，是一個創意展，也是一個視覺和驚喜收藏展。除了可以在其中看到設計師的創作特色和品牌近年的形象塑造之外，也有多位文化界人士的原創文字可在其中找到。包括藝術評論家Achille Bonito Oliva、哲學家Emanuele Coccia、藝術家和研究員Anna Franceschini、策展人Antwaun Sargent以及永續發展文化顧問Shaway Yeh。

Spring Summer2020 Of Course A Horse展間。（圖...
Spring Summer2020 Of Course A Horse展間。（圖：Gucci提供）

Gucci Beauty Lipsitck Gucci Beauty Netwo...
Gucci Beauty Lipsitck Gucci Beauty Network展間。（圖：Gucci提供）

義大利 地鐵 太空

上一則

羅密歐與茱麗葉的前世今生

延伸閱讀

戴墨鏡泡澡才時尚？Gucci重現好萊塢巨星奢華生活

戴墨鏡泡澡才時尚？Gucci重現好萊塢巨星奢華生活
現代汽車宣布在美國生產電動車 投資達75億

現代汽車宣布在美國生產電動車 投資達75億
吸血鬼？佛州女搭Uber睡醒突失控 狂咬司機頸部

吸血鬼？佛州女搭Uber睡醒突失控 狂咬司機頸部
Nike擊敗LV、GUCCI 七度蟬聯最有價值服飾品牌寶座

Nike擊敗LV、GUCCI 七度蟬聯最有價值服飾品牌寶座

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

潛藏的惡毒

2021-05-12 03:02
故都「普那卡宗」最能代表不丹建築風格。（李丁．圖片提供）

不丹的幸福感

2021-05-11 03:02
倩華∕圖

陪伴母親最後的日子

2021-05-09 03:02
班克斯Banksy「笑在當下 層板A」。（圖：富藝斯提供）

全世界最神秘的藝術家班克斯 作品首度接受虛擬貨幣

2021-05-10 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞
洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散