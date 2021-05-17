Gucci「Archetypes原典」展覽登場 看照片也過癮

Gucci Beauty Lipsitck Gucci Beauty Network展間。（圖：Gucci提供）

今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100周年，位於品牌發源地義大利 佛羅倫斯的Gucci Garden也帶來了嶄新的展覽來慶祝這個重要的時刻。

這次新登場的展覽名為「Gucci Garden Archetypes原典」，由品牌創意總監Alessandro Michele擔任策展人，Archivio Personale設計工作室執行，主要聚焦在他上任以來的幾個形象廣告中多元的靈感來源，包含音樂、藝術和旅行、流行文化。「我認為，這前六年的冒險十分精采，我們邀請並陪伴人們穿越異想、敘事、驚喜、輝煌。因此，我創造了一個投射形象廣告中情緒的遊樂場，而它們正是通往我意象世界的捷徑。」Alessandro Michele表示。

參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。（圖：Gucci提供）

今年適逢時尚品牌Gucci歡慶成立100週年，位於品牌發源地義大利佛羅倫斯的Gucci Garden也帶來了嶄新的展覽來慶祝這個重要的時刻。（圖：Gucci提供）

參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。（圖：Gucci提供）

透過尖端技術、精製手工和創新的室內設計打造出的多種沉浸式空間，完美重現了那些令人印象深刻的廣告場景與氛圍。參觀者通過一個類似幕後世界的操控中心進入，首先映入眼簾的是待參觀展覽的多屏螢幕即時畫面。步入其中，主題空間和過道組成網路結構，將15支Gucci形象廣告的繽紛世界帶入現實。像是進入2016年早春系列廣告風格的莊嚴宅邸、春夏系列的廁所、體驗2019年早春廣告呈現的方舟建造，或搭乘上2015年秋冬廣告中呈現的洛杉磯地鐵 ，跟著頭髮被風吹亂了的模特兒一起回憶Alessandro Michele加入Gucci的第一個系列作品。

Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展間。（圖：Gucci提供）

Spring Summer 2016 Rebellious Romantics展間。（圖：Gucci提供）

Cruise 2019 Gucci Gothic。（圖：Gucci提供）

Fall Winter 2019 Gucci Prêt-à-Porter主題。（圖：Gucci提供）

其他像是2017年早秋系列的舞池、Gucci Bloom的鮮花天堂，2018年春夏跨領域藝術家Ignasi Monreal花費將近900個小時創作的巨大手繪壁畫，以及使用超過15萬個閃耀亮片鋪滿牆壁重塑2016年秋冬廣告、2017年秋冬的外太空 之旅、龐克歌手Dani Miller微笑鏡頭呈現的美妝廣告等等，光是看照片就讓人流連忘返。

Pre-Fall 2018 Gucci Dans Les Rues主題。（圖：Gucci提供）

Fall-Winter 2018 Gucci Collectors展間。（圖：Gucci提供）

Fall-Winter 2015 Urban Daydream展間。（圖：Gucci提供）

Cruise 2020 Come AsYouAre RSVP展間。（圖：Gucci提供）

Pre-fall 2017 Soul Scene展間。（圖：Gucci提供）

「Gucci Garden Archetypes原典」展覽可視為延續Alessandro Michele的想像之旅，是一個創意展，也是一個視覺和驚喜收藏展。除了可以在其中看到設計師的創作特色和品牌近年的形象塑造之外，也有多位文化界人士的原創文字可在其中找到。包括藝術評論家Achille Bonito Oliva、哲學家Emanuele Coccia、藝術家和研究員Anna Franceschini、策展人Antwaun Sargent以及永續發展文化顧問Shaway Yeh。

Spring Summer2020 Of Course A Horse展間。（圖：Gucci提供）