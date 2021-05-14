詩壇冰與火 周夢蝶與管管 惺惺相惜半世紀

台灣詩壇的冰與火，周夢蝶(右)與管管(左)惺惺相惜半世紀。（掃葉工房提供／中央社)

台北知名詩人管管於5月1日過世，14日舉行告別式。已故詩人周夢蝶生前形容管管如張飛，「能拈一莖草作丈六金身」，兩人超過半世紀的交情，為文壇津津樂道。

周夢蝶詩獎學會理事長、高師大教授曾進豐表示，「管管敬愛周公（周夢蝶）如父如兄，他說周公疼他、照顧他，接受他不合軌轍的瀟灑，欣賞他熱情頑皮的童心，兩個人從年輕時，周公多次為他撮合姻緣，雖然事終未諧，到了老年時仍經常以詩文互相切磋，兩個人相交超過半個世紀，是君子之交，也是過命交情。」

管管生於1929年，2021年5月過世；周夢蝶生於1921年，2014年過世，兩人相差八歲，兩人同樣生於戰亂，投身軍伍，並先後來到台灣 ，周夢蝶加入藍星詩社，管管加入創世紀，兩個愛詩的人，從此有了交集。

曾進豐接受採訪時表示，「周公欣賞管管的文章，也欣賞管管的人品，更欣賞管管熱情頑皮的童心；管管則欣賞周公的痴、拙、怪，說他是台北唯一無法列入戶籍的名勝 ，唯一躺著看螞蟻上樹的人。」

近期出版的「夢蝶全集」，由曾進豐主編，掃葉工房發行，其中收錄周寫給管管的書簡就有七函，第一函就提到「讀君文，如對張飛之臉譜」。

曾進豐表示，張飛能文、能武、能畫，管管能詩、能文，又經常跨足戲劇、電影 ，跟張飛一樣不拘小節，有種真性情，喜怒形於色，但周夢蝶總能看見管管柔情真誠的一面。

曾進豐提到，周夢蝶以前常常去管管家看電視，兩人的交情還不僅止於此，書中七封信函中，二、三、五、六、七函都是周夢蝶在幫管管撮合姻緣，只可惜都沒能修成正果。

曾進豐形容兩位詩人，「面對紅塵，周公是冷靜旁觀，管管縱身縱情的介入；周公靜如處子，管管動如脫兔；周公是內歛，管管是外放；周公是冷情，管管是熱情；周公是手持五朵蓮花的童子，他隨時都可以出家，管管是笑遊紅塵的頑童，一直耽溺於人世之間。」