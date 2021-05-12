我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

「台灣關係法」推手 伍爾夫102歲逝世

美塗鴉藝術家巴斯奇亞畫作「既然如此」 拍出9310萬元

中央社／紐約11日綜合報導
巴斯奇亞的畫作「既然如此」（In this Case）。（影片截圖）
巴斯奇亞的畫作「既然如此」（In this Case）。（影片截圖）

美國已故塗鴉藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作「既然如此」（In this Case），今天在紐約佳士得拍賣會以9310萬美元售出，成為巴斯奇亞作品的第2高拍賣價。

中央社引述法新社報導，這幅1983年的畫作以8100萬美元拍出，但加上佣金等費用，最終價格攀上9310萬美元，遠高於佳士得拍賣行（Christie's）的估價5000萬美元。

「既然如此」描繪一顆骷髏頭，有紅色背景。另一幅巴斯奇亞的骷髏畫作「無題」（Untitled），2017年5月在紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會上以1億1050萬美元售出，締造巴斯奇亞作品的最高拍賣價紀錄。

巴斯奇亞在「既然如此」中重複自身作品常見的兩大主題，也就是解剖結構以及呈現非裔美國人的特點。

同一幅畫作在2002年11月僅以99萬9500美元出售，稍高於今天賣價的1/100，由此可見巴斯奇亞在藝術界的地位日高。

身為紐約客的巴斯奇亞生於1960年，1988年逝世。除了他之外，非裔美國畫家長期遭收藏家看輕，在美術館曝光度也偏低。

但近幾年來，市場已開始重新評價許多非裔美籍畫家。佳士得今天的春季拍賣會上就出現若干非裔藝術家的作品。

來源：euronews (magyarul)

拍賣 非裔 美國

上一則

潛藏的惡毒

延伸閱讀

華裔創免費App 導覽紐約知名景點

華裔創免費App 導覽紐約知名景點
達文西素描畫作「熊之頭」 估計將以1700萬高價拍出

達文西素描畫作「熊之頭」 估計將以1700萬高價拍出
俄國史上最大切割鑽石近101克拉 估價破2000萬

俄國史上最大切割鑽石近101克拉 估價破2000萬
價值百萬「太空紅酒」開賣 還送「隕石開瓶器」

價值百萬「太空紅酒」開賣 還送「隕石開瓶器」

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

模範少數族裔的省思

2021-05-08 03:02
倩華∕圖

陪伴母親最後的日子

2021-05-09 03:02

難言之隱疾

2021-05-08 02:00
故都「普那卡宗」最能代表不丹建築風格。（李丁．圖片提供）

不丹的幸福感

2021-05-11 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體