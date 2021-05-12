美塗鴉藝術家巴斯奇亞畫作「既然如此」 拍出9310萬元

巴斯奇亞的畫作「既然如此」（In this Case）。（影片截圖）

美國 已故塗鴉藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作「既然如此」（In this Case），今天在紐約佳士得拍賣 會以9310萬美元售出，成為巴斯奇亞作品的第2高拍賣價。

中央社引述法新社報導，這幅1983年的畫作以8100萬美元拍出，但加上佣金等費用，最終價格攀上9310萬美元，遠高於佳士得拍賣行（Christie's）的估價5000萬美元。

「既然如此」描繪一顆骷髏頭，有紅色背景。另一幅巴斯奇亞的骷髏畫作「無題」（Untitled），2017年5月在紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會上以1億1050萬美元售出，締造巴斯奇亞作品的最高拍賣價紀錄。

巴斯奇亞在「既然如此」中重複自身作品常見的兩大主題，也就是解剖結構以及呈現非裔 美國人的特點。

同一幅畫作在2002年11月僅以99萬9500美元出售，稍高於今天賣價的1/100，由此可見巴斯奇亞在藝術界的地位日高。

身為紐約客的巴斯奇亞生於1960年，1988年逝世。除了他之外，非裔美國畫家長期遭收藏家看輕，在美術館曝光度也偏低。

但近幾年來，市場已開始重新評價許多非裔美籍畫家。佳士得今天的春季拍賣會上就出現若干非裔藝術家的作品。

來源：euronews (magyarul)