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搭火車看美麗台灣 劉克襄：小站旅行就是減碳旅行

中央社記者台北11日電
作家劉克襄新書「小站也有遠方」中收錄母親多幅畫作，他11日受訪時表示，母親透過畫畫，就好像也跟著他的腳步去旅行了一樣。(中央社)
作家劉克襄新書「小站也有遠方」中收錄母親多幅畫作，他11日受訪時表示，母親透過畫畫，就好像也跟著他的腳步去旅行了一樣。(中央社)

「小站旅行就是減碳旅行。」作家劉克襄長年關注台灣生態及自然環境，更經常自己帶行程，為民眾介紹獨特的景物及路線，「這樣的旅行如果還要開車前往，我會有罪惡感。」

劉克襄的新書「小站也有遠方」，記錄台灣鐵道52 處小站，以車站為起點，書寫當地特殊風情與小人物故事，每個車站他都不只造訪一次，「像銅鑼我就去了30 次，貢寮也去了8次。從南到北，幾乎可以從聽火車輪子的聲音，我就知道到哪裡了。」

不過只要台鐵出事，就不乏裁撤小站的聲音，劉克襄表示，小站的價值不能用關鍵績效指標（KPI）來計算。

劉克襄說：「小站是偏鄉的微血管，許多小地方是因為小站的存在才沒有死掉，因為小站的存在，當地的老人家可以去買菜、看病，年輕人願意回來，可能是因為這個小站。你不能用這個站一天只有一、兩個人進出去計算，而要把它廢掉。」

劉克襄表示，他曾經試著去拓展小站旅遊新路線，像是泰安車站就可以開發8條路線，其中有3條可以走到大甲；田中車站走到北斗，也有3條路線可以走到八卦山。

劉克襄表示，台灣國民旅遊一直沒有把小站當成一個特色，「但其實你只要一搭上火車，知道你的目的是一個小站，你的旅行就已經成功了，因為你知道在小站旁邊一定有個小小的菜市場，一定有一些人在那邊生活，小站通常不熱鬧，就是有農田、水圳、自然景觀，大站不會有這些東西。」

為什麼對這些小站這麼執著？劉克襄表示，「這52 個小站的土地、風物都不一樣，我喜歡在出站以後，感受每一個地方的土地及風物，去享受那種單純的快樂，就算我在文章中寫阿婆賣蓮霧，寫砂石車司機，我其實還是在描述那個車站。」

劉克襄說，這樣的旅行最能夠細細品味台灣的獨特與美麗，只要去習慣它就好，「不要開車，只要搭上火車，你就會覺得對得起地球，因為你正在用最友善的方式去親近自己的家園。」

台灣 減碳 台鐵

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