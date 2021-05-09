台灣藝術家賴純純 奇花仙境登倫敦城市雕塑展

台灣藝術家賴純純創作的「奇花仙境」將與17件來自世界各地的創作，在東倫敦的金融區聯展。（駐英文化組提供／中央社）

英國倫敦 的「城市雕塑 展」（Sculpture in the City）今年首次展出台灣 藝術家作品，由賴純純創作的「奇花仙境」將與17件來自世界各地的創作在東倫敦的金融區聯展。

「城市雕塑展」由英國倫敦金融特區（City of London）市府主辦，邁入第10屆，原訂2020年5月開展，疫情造成去年藝文活動全面停擺，因而延至今年6月舉行。

倫敦金融特區市府表示，今年的18件作品名單及藝術家中，賴純純是台灣首度參與的藝術家。她以「奇花仙境」雀屏中選，作品展示地點為「芬喬奇街車站廣場」（Fenchurch Street Station），展期一年。

賴純純表示，「奇花仙境」（Bloom Paradise）是由「希望之花」、「天空之花」及「生命之花」共3朵巨型多彩花卉組成，「鮮豔奪目的花朵代表充滿想像力的世界，希望為每個人帶來積極能量和歡樂，做為生命的禮物，也為受到疫情重創的世界帶來治癒能量」。

「城市雕塑展」在2011年開展，展覽街區內包含皇家證券交易所（The Royal Exchange）與英格蘭銀行（Bank of England）等重要機構，每年向國際徵選公共藝術作品，希望透過藝術創作與環境建築的對話，為全球金融重鎮注入人文深度，也調和原本嚴肅緊湊的商辦氛圍。

過去9屆展出113名藝術家共130件作品。亞洲知名藝術家艾未未、草間彌生、徐道獲等都曾展出作品。

城市雕塑展藝術總監艾揚紐（Stella Ioannou）表示，很欣慰第10屆展覽在疫情造成人類生活丕變後終能登場，她感謝參展藝術家及市府團隊在籌備期間的堅持與熱情。

文化部駐外單位駐英國代表處文化組表示，在獲知「奇花仙境」進入初選後，即積極支持作品參展。而今倫敦正逐步恢復常軌，金融及藝文是讓這座城市秩序歸位的兩股主要動能，台灣藝術創作在這時藉由參展注入陪伴力量，無疑是台英藝文交融的指標性進展。