我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

疫情翻轉 兒童占新確診22% 年輕人重症比率提高

台北故宮南院人氣國寶展換新 件件是精品

記者魯永明／嘉義報導
清乾隆碧玉「八徵耄念之寶」璽。圖：故宮南院提供
清乾隆碧玉「八徵耄念之寶」璽。圖：故宮南院提供

嘉義縣故宮南院人氣國寶展廳，今天起器物、書畫展件全面換新，本檔展覽以「畫·印」為主軸，推出五代董源〈江堤晚景〉、巨然〈蕭翼賺蘭亭圖〉與〈宋人卻坐圖〉等3件國寶級名畫，以及清乾隆碧玉「古稀天子之寶」璽、「八徵耄念之寶」璽，讓觀眾一睹國寶精粹。

宋至元 玉鳳柄洗。圖：故宮南院提供
宋至元 玉鳳柄洗。圖：故宮南院提供

清 乾隆 碧玉「古稀天子之寶」。圖：故宮南院提供
清 乾隆 碧玉「古稀天子之寶」。圖：故宮南院提供

故宮南院表示，書畫上鈐印，是收藏重要的一環，後來成為書畫藝術形式一部分。乾隆皇帝在書畫上使用的藏印超過170枚，每一方印都有特殊意涵。

如五代南唐巨然〈蕭翼賺蘭亭〉上的「八徵耄念之寶」就是為慶賀乾隆80大壽，自勉肩萬民在懷、不怠忽政事所特別制作，本次也一併展出「八徵耄念之寶」印璽。經由畫上的這方鈐印，彷彿可見乾隆悠遊於畫作中的景緻。

果核微雕是明代起盛行於江南民間工藝。圖：故宮南院提供
果核微雕是明代起盛行於江南民間工藝。圖：故宮南院提供

清 乾隆二年 陳祖章 雕橄欖核舟。圖：故宮南院提供
清 乾隆二年 陳祖章 雕橄欖核舟。圖：故宮南院提供

珍貴國寶也呈現古時文士旅遊活動，五代董源〈江堤晚景〉以青綠色描繪江岸行旅美好風光。清陳祖章〈雕橄欖核舟〉便是當中的絕妙精品，蘇軾的〈後赤壁賦〉細刻於文物底部。

文人出遊小酌不可少，展覽中<汝窯清瓷溫碗>提供民眾見識不凡的宮廷酒器。另，〈雕象牙四層透花提食盒〉多少可窺見古人郊遊吃便當的食具樣貌。

北宋 汝窯 青瓷 溫碗(全)。圖：故宮南院提供
北宋 汝窯 青瓷 溫碗(全)。圖：故宮南院提供

果核微雕是明代起盛行於江南民間工藝，同櫃展出兩件清朝作品：「陳祖章雕橄欖核舟」刻有〈後赤壁賦〉全文、「雕桃核小船」門前有「好風能自至，明月不須期」對聯，匠人以巧雕與文學，營造出跨越時空、與客同遊的自在情懷，觀賞時可對比它們的巧妙趣味。

為讓觀眾入門認識展覽宗旨，以遊戲化設計體驗為核心，規畫「集印闖關學習單」及「樹脂刻印工作坊」兩項教育推廣活動，帶領觀眾五感體驗，欣賞中國書畫裡的鈐印鑑賞與收傳過程。

中國 教育 畫展

上一則

得獎作品／改「避疫」為「抗疫」

延伸閱讀

許光漢「婚禮」票房破4億人民幣 打敗四大影帝

許光漢「婚禮」票房破4億人民幣 打敗四大影帝
生父仍是謎…濱崎步報喜：二寶報到

生父仍是謎…濱崎步報喜：二寶報到
顏值+美味…疫情下訪洛城3家人氣甜品店 甜蜜報復

顏值+美味…疫情下訪洛城3家人氣甜品店 甜蜜報復
故宮看展驚覺愛犬就像畫中國寶 網笑：小心被徵收

故宮看展驚覺愛犬就像畫中國寶 網笑：小心被徵收

熱門新聞

中國人也是喜歡喝湯的民族。（本報系資料照片）

來一碗湯

2021-05-01 03:02

談老

2021-04-27 03:00

渣男何其多

2021-05-02 03:02

爸爸回去了

2021-04-30 02:00

前世今生

2021-04-26 03:02
詩人管管因跌倒昏迷，5月1日過世，享壽92歲。(本報資料照片)

詩人管管跌倒昏迷不醒 享壽92歲

2021-05-02 03:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮