今天世界讀書日 與閱讀可以有「100種相遇」

4月23日是第26個世界讀書日，北京三里屯的一間「厠所書房」吸引市民駐足打卡。該「厠所」內部帶有馬桶，並懸掛各式各樣圖書，「厠所」外側掛滿印著作家金句和趣味書單的卷紙，過往行人可以自行取拿，把有「文化味兒」的厠紙帶回家。「厠所」所處的地貼上，則印有許多關於書房面積與閱讀現狀的觀點。( 中新社)

「與世界上所有的美好類似，感受到閱讀真正的美好也是可遇不可求的，而當下的人們是幸運的，因為我們真的可以有100種方式與之相遇。」又是一年世界讀書日，中國 青年作家石一楓在北京一場活動上說。

可以有「100種相遇」，正是當下的人們與閱讀。從紙質到線上，從看到聽，從深讀到淺度，各種媒介，各種路徑，千百年來，閱讀從未如此多樣。

•甜蜜的煩惱

「實際上，就在幾十年前，中國人在閱讀上的焦慮還是能不能的問題，而現在，我們每個人都可以讀，每個人有無數路徑可以讀，而且有太多可讀的。」面對「淺閱讀時代的深度閱讀」論題，石一楓直言，「現在我們開始為深閱讀還是淺閱讀而焦慮，這本身就是一個「甜蜜的煩惱」。

4月23日世界讀書日當天，中國第18次全國國民閱讀調查發現，2020年全國成年國民包括書報刊和數字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率已達到81.3%。這其中，成年國民圖書閱讀率為59.5%，數字化閱讀方式（網絡在線閱讀、手機 閱讀、電子閱讀器閱讀、Pad閱讀等）的接觸率為79.4%。

作為一種新形式的閱讀習慣，成年國民有聲閱讀規模持續擴大，三成年國民有聽書習慣，而單單是「聽」這一種類型，就存在「移動有聲APP平台」、「微信 公眾號或小程序」、「智能音箱」、「廣播」、「有聲閱讀器或語音讀書機」等眾多平台途徑可以選擇。

除了閱讀形式的多樣化，在閱讀內容的選擇上也是空前豐富，單看閱讀日刷屏朋友圈的各式書單就足以令人目眩。 這一天，從著名作家、學者到各大出版社，列書單已經成了「固定動作」，在這道風景線上，小到一個作品類型的單位數推薦，大到類似中國出版集團發佈的「鎮社之寶」及提名出版物多達134種大體量經典書單，作為一名讀者，眼前無遺是絕無誇張的饕餮盛宴。

•更多的碎片

在閱讀路徑和內容都有了更多選擇的同時，近年來引發頗多焦慮的「碎片化閱讀」趨勢依舊存在。今天發布的第18次全國國民閱讀調查結果顯示，從人們對不同媒介接觸時長來看，成年國民人均每天手機接觸時間最長。2020年成年國民人均每天手機接觸時長為100.75分鐘，比2019年的100.41分鐘增加了0.34分鐘。

對此，著名翻譯家、學者劉文飛認為，事實證明，碎片化閱讀不可能毀掉閱讀本身，「我覺得用手機去讀一首詩，完全也可能是深層次的閱讀，雖然是碎片化的。」碎片化閱讀無遺正在逐步改造社會的文化傳播模式，他認為不必據此批判公眾的「浮躁」、「膚淺」。因為，媒介傳播的變革浪潮，是不可逆轉的。

石一楓認為，最重要的是與閱讀的「相遇」，「不管是在手機上無意中看到的一段文字，還是鄭重其事打開的所謂大部頭，能感受到閱讀的美好，才是最重要的。」「閱讀這麼好的事，只要你能找到自己的方式與之發生連接，怎麼樣都值得肯定。」這位青年作家說。

事實上，此次的全民閱讀調查也顯示出人們對於紙質圖書情感的回歸，2020年，傾向於「拿一本紙質圖書閱讀」的成年國民達到43.4%，比2019年的36.7%上升了6.7個百分點。

•閱讀的意義

世界讀書日的主旨宣言是，「希望散居在全球各地的人們，無論你是年老還是年輕，無論你是貧窮還是富有，無論你是患病還是健康，都能享受閱讀帶來的樂趣，都能尊重和感謝為人類文明作出巨大貢獻的文學、文化、科學思想大師們，都能保護知識產權。」

劉文飛認為，真正意義上的閱讀應該是不以結果為導向的，應該是一個通過閱讀來達到一個突破自我更廣闊的世界的過程。閱讀的意義為何，或者也如著名詩人布羅茨基在1987年獲得諾貝爾文學獎時所言，「與一個沒讀過狄更斯的人相比，一個讀過狄更斯的人永遠更難向自己的同類開槍。」