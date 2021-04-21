用蛋液做動畫 致敬祖母 台導演入選加拿大紀錄片影展

台灣導演張吾青製作的《我的阿婆是一顆蛋》，是今年入選加拿大國際紀錄片影展的唯一台灣作品。（取材自臉書）

由台灣 動畫導演兼插畫家張吾青製作的動畫紀錄短片《我的阿婆是一顆蛋》，入選第28屆加拿大 國際紀錄片影展 ，為今年唯一入選的台灣作品。

加拿大國際紀錄片影展（2021 Hot Docs Festival ）表示，今年共選映來自66個國家、222部紀錄片，其中超過一半為女性創作者執導的作品。為因應疫情，此次影展訂4月29日至5月9日在VOD影音平台Hot Docs at Home舉辦，全加拿大觀眾皆可觀看。

影展官網介紹《我的阿婆是一顆蛋》（My Grandmother Is an Egg）指出：「導演張吾青運用多種動畫技巧，包括利用蛋黃作畫，向她祖母致敬。祖母童年時期被賣給另一家庭，以童養媳身分被撫養長大。這位辛勤工作的婦女被迫執行家務勞動，且無法接受教育，最後透過經濟獨立找到自由。」

《我的阿婆是一顆蛋》入列影展「韌性者短片單元一：勞動力」（Persister Shorts Program 1: Workforce），這個單元聚焦不同職業女性，包括家庭主婦、農夫、藝術家、美髮師乃至脫衣舞孃，揭露女性工作常被輕忽、工資微薄或被視為理所當然，但她們的勞力對社會來說，不可或缺。

張吾青的動畫影像作品向來以個人經驗與女性議題為出發點，透過口述、動畫及影像訴說生命的故事，過往作品獲得不少國際影展青睞，如動畫《鳥》獲得美國棕櫚泉國際動畫節手繪動畫獎、實驗影像《無常之海》獲得印度國際影展最佳多媒體獎、動畫《母親》獲得K.T.科藝獎動畫組優選獎及4C數位科技創作競賽動畫組最佳視覺效果獎。

《我的阿婆是一顆蛋》是張吾青在英國皇家藝術學院（Royal College of Art）的畢業作品；她表示，「（此次）在視覺設計上結合多種媒材，如利用雞蛋做逐格動畫與老照片再演繹。製作雞蛋逐格動畫過程中，不小心打破了一顆蛋，索性將錯就錯，用蛋液做動畫，實驗的過程很滿足且有趣。」

對於此次入選加拿大國際紀錄片影展，張吾青除了感謝影展的肯定外，也想將這部短片獻給台灣所有刻苦耐勞的女性。

加拿大國際紀錄片影展是北美最大型紀錄片影展、會議及電影市場，每年播映約200部來自加拿大和世界各地優秀紀錄片。