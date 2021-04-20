台灣歷史小說獎 「大戇牯徐傍興」獲佳作

「第5屆台灣歷史小說獎」頒獎典禮17日在台北二二八國家紀念館舉行，作家李旺台（右）的作品「大戇牯徐傍興」獲佳作，由新台灣和平基金會董事長辜寬敏（左）頒獎表揚。(中央社)

新台灣 和平基金會今天舉辦第5屆「台灣歷史小說 獎」頒獎典禮，72歲李旺台以美和中學創辦人徐傍興為題材書寫的「大戇牯徐傍興」小說獲得佳作，獎金新台幣20萬元(約7000美元)，首獎從缺。

李旺台過去曾經擔任媒體工作，退休 後從事小說創作，過去曾2度獲得台灣歷史小說獎佳作。李旺台表示，感謝大家不嫌棄，「得不得獎不重要，這個獎項已經是寫歷史小說很好的園地」。

「大戇牯徐傍興」小說聚焦美和中學的創辦人徐傍興醫生無私奉獻的故事，全書有15.7萬字，李旺台表示，徐傍興所處的年代是一個大時代，「那是台灣歷史上文化根基徹底改變，日本和中國政權交替的時代，我花了很多時間研究這段時期，希望大家更了解他的成就與對台灣的意義」。

台灣歷史小說獎由新台灣和平基金會執行董事王美琇發起，2年一屆，以推廣台灣主題的小說書寫為主，透過小說創作者挖掘各種被埋沒的台灣故事，豐富台灣歷史記憶，同時也為台灣戲劇、漫畫或電影提供素材。

「台灣歷史小說獎」創下許多紀錄，包括唯一徵選10萬字以上的長篇小說；首獎獎金120萬，也是現存文學獎項的最高紀錄。

新台灣和平基金會董事長辜寬敏表示，希望透過台灣歷史小說讓更多人知道台灣的過去，「知道歷史，才會知道將來，也讓大家透過歷史小說，知道過去的台灣有艱辛，也有開心的事情」。

文化部長李永得也到場表示支持，他說感謝辜寬敏一手促成這個獎項，他認為讓一個國家的人民有歷史感相當重要，寫歷史小說值得鼓勵。李永得也分享他常讀第3屆得獎作品「陳澄波密碼」，「非常好看，如果說我對於陳澄波的生平與畫作有些了解，就是因為讀了這本書」。

第5屆共收件38件作品，經過初審、複審與決審，最後選出5部作品包括「弄潮年代」、「大戇牯徐傍興」、「成為真正的人」、「光的禮物」與「待字」。

擔任初複審評審委員包括王家祥、朱宥勳、何致和、李衣雲、林芳玫、高翊峰、盛浩偉、陳栢青以及戴寶村。決審委員包括平路、宋澤萊、李敏勇，周婉窈與胡長松。

評審之一的詩人李敏勇表示，這是以歷史為前提發展的小說創作，既有人事物的客觀依據，也有小說的場景與情境，希望繼續辦下去，成為台灣人愛看的小說。