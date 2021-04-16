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「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽 得獎名單揭曉

世界新聞網／綜合報導
「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽公布得獎名單。(Pexels)
「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽公布得獎名單。(Pexels)

2021年由「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」共同主辦、世界新聞網承辦的「戰勝病毒 堅強面對」有獎徵文比賽活動，一經發布便獲得眾多關注，組委會收到來自全美各地的大量徵文作品，在此向所有投稿的朋友們致上深深感謝。

主辦方之一的亞美醫師協會總裁兼首席執行官劉季高醫生表示，「我很高興此次活動能成功舉辦，感謝親情健保計劃的鼎力贊助以及世界新聞網的大力支持和宣傳。我們收到了各地社區團體的積極響應和踴躍來稿，大家都真誠的分享各自及身邊難忘的抗疫故事。在此我謹代表本次組委會由衷地感謝大家的熱情參與，也感謝各位評審員的辛勤評判。我們始終本著為亞裔社區服務的宗旨，希望藉此活動幫助並激勵大家堅強戰勝疫情，面對美好未來。」

初審由世界新聞網資深編輯評審團進行評判，於成年組及青少年組各評選出20名優秀作品；終審則由亞美醫師協會及親情健保計劃的11位評審聯合評定最終獲獎名次。

主辦方要向連日辛勞品評的各位評委致以衷心感謝，期待大家能從感人的抗疫故事中獲得力量與勇氣。

敘獎方式：

●一等獎1名，獎金500美元和獎狀

●二等獎1名，獎金300美元和獎狀

●三等獎1名，獎金200美元和獎狀

●優秀獎5名，獲30元亞馬遜禮品卡各一張和獎狀

●入圍獎12名，獲10元星巴克禮品卡各一張和獎狀

獲獎作品將於4月16日起刊登於世界新聞網及世界日報、亞美醫師協會「醫生」雜誌等刊物及相關網站。

編輯推薦

  • 2021年由「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」共同主辦、世界新聞網承辦的「戰勝病毒 堅強面對」有獎徵文比賽活動，一經發布便獲得眾多關注，組委會收到來自全美各地的大量徵文作品，在此向所有投稿的朋友們致上深深感謝。
  • 初審由世界新聞網資深編輯評審團進行評判，於成年組及青少年組各評選出20名優秀作品；終審則由亞美醫師協會及親情健保計劃的11位評審聯合評定最終獲獎名次。
  • 期待大家能從感人的抗疫故事中獲得力量與勇氣。在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。
  • 完整得獎名單及作品請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid

  • 主辦單位

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