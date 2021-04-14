「貨郎圖」反映民生百態 根本是宋代「幼兒髮型大展」

「宋蘇漢臣貨郎圖 」，畫中小孩的髮型反映宋代人的育兒觀。（圖：故宮提供）

「流動攤販」在現代都市被視為髒亂的禍源，在宋代卻是民生富庶的象徵。「流動攤販」在古代的名字是「貨郎」、指賣雜貨的小販。宋代宮廷畫師經常以此為主題創作，台北故宮年度大展「畫琳瑯—貨郎圖」開展，展出近20幅宋代到清代的貨郎圖，貨郎擔上的商品不僅反映民生百態，也隱含政治符碼。

故宮表示，展覽分成「畫琳瑯—貨郎圖」和「國寶—宋李嵩市擔嬰戲」兩單元，前者介紹宋元明清的各式貨郎圖，後者則聚焦於南宋聲名顯赫的李嵩貨郎圖畫作「市擔嬰戲」，該畫於2008年指定為國寶。

「宋李嵩市擔嬰戲」已被指定為國寶，畫中貨郎兜售的商品有300種，畫中五名小孩的髮型各有特色。（圖：故宮提供）

貨郎挑著貨擔或推著獨輪車走村串巷，手搖撥浪鼓叫賣，藉以吸引婦女、孩童為主的顧客；攤上的貨物琳瑯滿目，可以說是古代版超市。以李嵩的「市擔嬰戲」為例，畫中貨郎攤上的物品，竟有300種之多。

據史家考證，此畫的貨郎攤上掛著一面酒招「山東黃米酒」，根本不應出現在此時此地。李嵩是南宋宮廷畫師，一生都待在南宋都城杭州，歷任宋光宗、寧宗、理宗三朝畫院待詔。南宋偏安江南，當時的山東為金人所占領，貨郎販賣的商品按理不該來自敵人領土。此畫隱喻了南宋期待收回故土的政治象徵，希望有朝一日，在南宋穿街走巷的貨郎也能賣起北方的山東名酒。

「宋蘇漢臣貨郎春擔」，畫中小孩的髮型反映宋代人的育兒觀。（圖：故宮提供）

除了攤上的貨物，形形色色的顧客也是觀賞「貨郎圖」的重點。以「市擔嬰戲」為例，圍觀貨攤的五名孩童，每名孩童的髮型都不一樣，若加上展中另一名宋代宮廷畫師蘇漢臣多幅貨郎圖中的小孩顧客，總計有十多種髮型，簡直就是「幼兒髮型大展」。

這些幼兒髮型包括：鬼見愁、烙鐵印、馬子蓋（類似今日的馬桶蓋）等，無奇不有。古代醫藥不發達、幼兒容易夭折，古人認為是被小鬼抓走，因此流行幫孩子剪奇怪髮型，藉此避免被鬼抓走。以「鬼見愁」為例，是指幫孩子理光頭，僅在後腦勺留下一小撮呈三角形的髮根，冒充禿頭老人。