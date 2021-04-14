日「重要文化財」古雕像 掃描發現肚中藏神秘卷軸
日本一座被指定為「重要文化財」的人物古雕像，在東京國立博物館公開展示前，被電腦斷層掃描發現肚中藏有卷軸，調查人員認為，這是未來調查雕像製作者及年代的重大線索。
日本放送協會（NHK）報導，京都高山寺收藏且被指定為日本重要文化財的「明惠上人坐像」，是為了頌揚在鎌倉時代（公元1185年到1333年）初期復興高山寺的明惠上人功績，所製作的一比一等身大小雕像，目前正在東京國立博物館展出。
就在展示前，東京國立博物館透過電腦斷層掃描調查雕像內部的情況，結果發現一幅卷軸被置於雕像內部，長度大約從胸部到腹部。
相關人士研判，雕像內卷軸長度約30公分，很可能是在製作雕像時放入的，且從雕像外觀看不出有曾被取出過的痕跡。
東京國立博物館表示，日本奈良時代（公元710年到794年）以來，有將宗教相關經典文件及禱告文放進雕像的情況，這次發現的卷軸有可能是明惠上人的信仰相關經典文件。
負責調查的館方人員皿井舞說，雖然無法從雕像內取出卷軸一探究竟，但這對未來調查雕像作者及雕像年代等問題來說，可謂是發現了重大線索。
京都の高山寺が所蔵し国の重要文化財に指定されている「明恵上人坐像」の内部に、巻物が納められていることがCTスキャナーを使った調査で確認され、調査にあたった専門家は「制作者や制作年代などを調べるうえで大きな手がかりとなる重要な発見だ」としています。https://t.co/dx98FqSJqn#nhk_video pic.twitter.com/vj1mpgJwIV— NHKニュース (@nhk_news) April 13, 2021
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