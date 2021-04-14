日「重要文化財」古雕像 掃描發現肚中藏神秘卷軸

東京國立博物館透過電腦斷層掃描調查雕像內部情況，發現一幅卷軸被置於雕像內部。（影片截圖）

日本 一座被指定為「重要文化財」的人物古雕像，在東京 國立博物館 公開展示前，被電腦斷層掃描發現肚中藏有卷軸，調查人員認為，這是未來調查雕像製作者及年代的重大線索。

日本放送協會（NHK）報導，京都高山寺收藏且被指定為日本重要文化財的「明惠上人坐像」，是為了頌揚在鎌倉時代（公元1185年到1333年）初期復興高山寺的明惠上人功績，所製作的一比一等身大小雕像，目前正在東京國立博物館展出。

就在展示前，東京國立博物館透過電腦斷層掃描調查雕像內部的情況，結果發現一幅卷軸被置於雕像內部，長度大約從胸部到腹部。

相關人士研判，雕像內卷軸長度約30公分，很可能是在製作雕像時放入的，且從雕像外觀看不出有曾被取出過的痕跡。

東京國立博物館表示，日本奈良時代（公元710年到794年）以來，有將宗教相關經典文件及禱告文放進雕像的情況，這次發現的卷軸有可能是明惠上人的信仰相關經典文件。

負責調查的館方人員皿井舞說，雖然無法從雕像內取出卷軸一探究竟，但這對未來調查雕像作者及雕像年代等問題來說，可謂是發現了重大線索。