得獎作品／希望的種子

吾兒接種新冠疫苗。(趙橋提供)

本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽成人組入圍獎作品

世界上有這樣的一群人，默默地奉獻自己，他們像是守護家園的鎧甲戰士，像是不懼死亡的殉道修士，也像是恪盡職守的航海員，努力把深陷惡水的船隻平安的抵達目的地。一年了，對他們來說這埸對抗新冠疫情 的奮戰，更像是一場艱困的馬拉松比賽，不知還有多少路程到達終點？

小的時候害怕打針，看到白衣大褂的醫療人員，總是心生恐懼。現在家中有兩位服務第一線的醫療人員，再度心懷憂慮，擔心的是他們能否在危險的工作環境中，防護好自己而不至於染疫。兒子在紐約市 立大學修完全部的大學課程後，必須實習30週才能畢業，2020年春天，他被分發到紐約市皇后區的一所大醫院的檢驗室做實習。那時紐約市的疫情延燒越來越險峻，我們做父母親的擔憂心情也跟著疫情而飆升。有一天中午，兒子打電話回來要我們早點去接他，因為醫院的危險性加重，市大決定讓所有實習生先暫緩工作而回家待命。內人到醫院接他時，看到醫院後面停了兩台冷凍貨櫃車，工作人員正將大體往內送，這是個既震撼又哀傷的場景，感嘆世事難料且人生無常。七月初兒子再度回到檢驗室，曾經訓練他及引導新人進入這行的資深血液檢驗師已因得了新冠重症去世了，而另外一位病理切片醫生也患了新冠而重症住院。兒子工作兩週後，第二度被停止實習，九月中再回去時，那位醫生已經走了，無情的病毒亡讓人的生命顯得如此的脆弱。

這經驗難忘的醫院實習，讓我兒子學到了很多醫學檢驗技術，由其是新冠病毒核酸檢測 (Covid-19 PCR Test)，更可貴的是，領悟到了醫護人員應有的盡責，不怕危險及犧牲的倫理。實習完畢後馬上畢業，接著考過了醫檢師執照，今年年初在長島的一間大型醫院找到工作，馬上學以致用的投入新冠病毒的檢測工作。周遭工作的各領域醫療同仁，有如希臘神話中的戰神，但面對及要戰勝的竟是肆虐全人類的隱形敵人。

那天我陪伴也是醫護人員的內人及兒子去接種新冠疫苗 的第二劑，看到在場等待接種疫苗的有很多是醫療人員，我為他們感到驕傲，感到安慰的是他們終於等到疫苗的保護盔甲了，能全力以赴及放心的繼續戰鬥。對病人來說，偉大的醫護人員就如同一顆顆希望的種子。