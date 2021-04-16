得獎作品／戰勝病毒 堅強面對

本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽青少年組入圍獎作品

二零二零年一月中國因新冠病毒關閉了武漢，不讓任何人進出，這對我來說就是電視裡播放出來的新聞，當時我和我的朋友都以為新冠病毒只會發生在很遠的地方，不會傳到美國 ，就算是紐約的新冠病毒感染人數暴發時，大部分的人坐地鐵也不願意戴口罩。只是沒想到三月份時，美國成為感染新冠病毒人數最多的國家，紐約也成為疫情 最嚴重的城市。學校突然告訴大家說我們要提早放假了，還教我們怎麼用網路上課。當時老師說我們只會在網路上兩個星期的課，之後就會回到學校了。

我和我的同學雖然很開心不用去學校上課了，但心裡總是有一點緊張，因為我們不知道疫情會如何發展？春假過後是不是就能回去上學？當然也害怕我和我的家人會不會感染新冠病毒。

新聞裡總是報導了很多人感染病毒及死亡的消息，而皇后區是紐約市 感染最多的地方，所以住在紐約市的我們都不能去上班、上學了，任何時候要出門都要戴著口罩，每一個人都匆匆而過像被框起來了。我的世界真的像是被誰按了暫停鍵一樣，沒有星期一的辛苦，也沒有星期五的快樂，我的生活就像一杯白開水，沒有味道，只有日複一日的消毒、洗手、戴口罩。

但不幸的事終於發生了，我的叔叔和嬸嬸不知道在哪裡感染了新冠病毒，兩人相繼發病，最嚴重的時候我的嬸嬸幾乎不能呼吸，打了急救電話也沒有救護車能來，因為醫院已經被病人佔滿了，就算救護車能來，也沒有病床可以用。我的叔叔每天都在電話裏哭泣，因為他除了因新冠病毒造成的身體不適外，還要擔心嬸嬸的安危，因為嬸嬸前不久才做了胃的切除手術，正是身體抵抗力最弱的時後，所以嬸嬸ㄧ度非常危險。幸好最後我的嬸嬸靠著家人的照顧撐過來了。而我的爸爸每天能做的事情就是打電話鼓勵我的叔叔和嬸嬸，並幫他們祈禱，給他們心靈上的安慰。現在叔叔和嬸嬸都漸漸的好起來了，雖然嬸嬸的身體還是很虛弱、叔叔說話的聲音還是很沙啞，但至少沒有生命危險，我的爸爸終於可以放心了。

我很慶幸的是我們全家都很健康安好，當然也很慶幸我是生活在這個醫藥與資訊都很發達的時代與國家，不然我也沒有辦法繼續上網課，跟同學們聯絡。我現在最大的希望就是大家都能儘早打疫苗，然後讓大家健健康康的回復正常的生活。