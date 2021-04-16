得獎作品／戰勝病毒 堅強面對
本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽青少年組入圍獎作品
「千里之行，始於足下」(老子）。我全心全意地認為老子說的這句諺語對每個人都很有價值，提醒人們要不停的向前走去面對挑戰不管多大。 地球上的每個人都在一起面對這個災難。我只是一個很普通的15歲的孩子。我來自一個單親家庭，從小我跟著母親長大，特別是在這場疫情中我看到她有都堅強。雖然我只是一個小孩然後也賺不了錢，我還是想幫助我的家人。也許您認為這些事情可能並不怎麼重要，但是這是我唯一能做的。除了專注於自己在網上學校裡盡我最大的力來保持高分，我也會在家裡幫忙做家事。尤其是説明我的弟弟，病毒以前，我弟弟放學了就被送到課後班，所以我也不太清楚他是怎麼讀書做功課的，現在他每天在家，我看他晚上不睡覺半夜吃東西，早上也吵死了，他不想收拾玩具不想讀書，每天就想上網玩遊戲，看到他的學習退步都跟不上別的小孩，所以作為他的哥哥我每天放學後，會教他英文教他數學，他的不專心讓我感到挫折，我想留在房間裡看電視多舒服啊！可是看到媽媽為了賺錢忙進忙出，我實在不忍心，我想面對疫情我要堅強。所以我開始想辦法和他玩字卡，把要教他的英文單字寫在卡上讓他猜，猜對了有獎品外加公園騎腳踏車，他高興極了，趕著把作業做完出去打球騎車，以前要花三個小時的功課，現在四十分鐘就可做完，我幫了他也幫了我自己，我不再需要耗掉我大把的時間在他的功課上。他對學校的態度也改善了很多，但接下來我還想著如何幫助他自己讀書不要別人幫忙，還有不要老想著上網玩遊戲。我知道每個人和每個家庭都會面臨各種各樣的困難，有的是經濟上的，有的是精神上的。可不能以垂頭喪氣，更不可以低頭流淚。不管你是誰，不管你的背景是什麼。我相信我們都能做點什麼來戰勝這個病毒。方法可能不是最光榮的或最偉大的，沒關係。只要堅強面對你面前的挑戰，以我們自己的能力使用我們自己的方法來戰勝病毒不論大小就夠了。陽光一定會在風雨後。加油繼續前進，堅強面對戰勝病毒是不會錯的。
編輯推薦
- 2021年由「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」共同主辦、世界新聞網承辦的「戰勝病毒 堅強面對」有獎徵文比賽活動，一經發布便獲得眾多關注，組委會收到來自全美各地的大量徵文作品，在此向所有投稿的朋友們致上深深感謝。
- 初審由世界新聞網資深編輯評審團進行評判，於成年組及青少年組各評選出20名優秀作品；終審則由亞美醫師協會及親情健保計劃的11位評審聯合評定最終獲獎名次。
- 期待大家能從感人的抗疫故事中獲得力量與勇氣。在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。
- 完整得獎名單及作品請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid
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