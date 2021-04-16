得獎作品／身臨「疫」境

本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽青少年組一等獎作品

「我的兒子不能去了，他感染了新冠病毒。」房間裡傳出媽媽打電話的聲音。

我不敢相信自己的耳朵。那一刻，我感覺仿佛全世界都靜止了。「什麼？您說的是誰？是我的哥哥、您的兒子嗎？！哥哥一周前還打籃球呢，他的身體那麼好，怎麼會……？」我的一連串疑問把媽媽問得有些措手不及。她走到我身邊拍拍我的肩膀，輕輕點了點頭。我馬上找到口罩戴好，又跑到媽媽身邊說：「那您為什麼不告訴我？」媽媽回答說：「因為我擔心你會感到太突然和害怕。」我焦急地回答：「雖然我才11歲，但我也是家中的一分子。我非常替哥哥擔心，請您一定要把真實的情況告訴我！」

這天之後，我們全家進入了「戰疫模式」。哥哥被隔離了，一步也不離開他自己的房間。我們會把一日三餐放到他的房間門口。哥哥吃完後會把盤子再放回門口，由爸爸戴好口罩和手套，收集完放到洗碗機中消毒。那段時間，我每天晚上睡覺前都會默默地掉眼淚，也不敢放心地睡覺，怕第二天就再也見不到哥哥了。每次我想哥哥了，我們都會通過視頻聊天。我不想讓哥哥看到我擔心的表情，我怕會加重他思想上的負擔，會讓他感覺生活已經發生了變化。視頻時，我都會穿一件帶有「勇敢」字樣的衣服，希望給他勇氣。實際上，哥哥一直在以更勇敢、更堅強的狀態和實際行動給我們鼓勵和信心。我每天都為哥哥虔誠祈禱，希望他快一點好起來。幸運的是，哥哥是輕症，很快就恢復了健康。一周後，我們一家人的檢測 結果都是陰性的。我們都覺得自己太幸運了！

哥哥康復後，有了抗體，他就和爸爸一起做起了義工。他們開始在檢測中心幫助盡可能更多的人檢測，後來哥哥又開始去新冠疫苗 接種中心幫忙做登記註冊，一直到現在他還在那裡做義工。雖然他每天都需要穿著隔離防護服工作，但是哥哥說，「隔離的是病毒，不是愛！」

我也從哥哥身上學到了很多東西，學到了應該如何勇敢地面對新冠病毒和向患者傳遞愛。當我最好的一個朋友也不幸感染了病毒後，我會經常給她打電話，鼓勵她戰勝病毒，並向她介紹和分享了一些我們在家做隔離的經驗。我每天還會給她送去幾包糖，希望甜甜的糖果可以帶走病毒造成的痛苦。現在我的朋友也已經恢復了健康。

現在，我們都很珍惜和家人在一起的每一天，希望大家都能勇敢地面對生活，我們一定會戰勝新冠病毒的！