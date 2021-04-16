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得獎作品／尋找春天

鄭欣宇
(鄭欣宇提供)
(鄭欣宇提供)

本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽青少年組優秀獎作品

2020年的春天，起初和往年都一樣。天上飄著綿綿春雨，冰雪漸漸地融化著。青草從土壤中慢慢地冒出嫩綠的新芽，樹木抽出新的枝條，開滿了粉色的小花。萬物在陽光溫暖和煦的照料下從夢中蘇醒過來。可是忽然間，天色變黑，烏雲籠罩天空，一場瘋狂的新冠病毒將我們曾經認識的世界統統攪亂。

當我一開始收到居家隔離令的那封電子郵件時，我還在準備我們交響樂團在狄斯奈樂園要表演的曲子。那時，我還不敢相信，這怎麼可能？可是隨著時間的過去，我收到了數不清的電子郵件，通知大家千萬要呆在家裡，

少出門。花了幾個禮拜準備的期末考試被取消了，滿心期待的活動也被取消了，只剩下茫然和失望。而我，卻只能眼睜睜地看著這些郵件，一個接一個地把我的信箱淹沒。這原來真的是現實！

轉眼間，我好像走進了一個完全陌生的世界：去哪兒都得戴口罩，買什麼東西都需要仔細消毒，跟人相處必須上網。時間一分一秒地過去了。有時，我和朋友們聊天，做作業，上網課等等。可是另外的時間裡，我真的不知該做什麼，盯著牆壁，看著時間慢慢地過去。我深陷於一片迷茫之中，一會兒著急，一會兒憂鬱。我的心，帶著恐懼、絕望和痛苦，好像是掉進一個永遠沒法爬出來的陷阱。

可是漸漸的，我發現拉小提琴時，就慢慢地忘記了這些失落的感覺，重新找到了力量和信心。由於目前的情況，我們的交響樂團不能一起練習和表演，可是我們還是可以通過音樂把大家連接起來。一百二十多個學生在家裡錄音；一百二十多個小火苗在我們的心中跳舞。最後，老師花很多時間把我們的錄影剪輯成一個完整的交響樂曲。就這樣，一個一個小火苗在音樂的説明下形成熊熊烈火，怎麼吹也吹不滅。這些表演使我們對音樂充滿熱情和感激，而且美麗的樂章幫我們把想說的話都分享給世界聽。

疫情期間，我也加入了一個説明小朋友學音樂的志願者組織。我們這些志願者在網上進行教學，教小朋友學小提琴，鋼琴等不同的樂器。我們想把音樂帶給我們的快樂分享給他們，也希望音樂可以給他們帶來努力前行，戰勝困難的勇氣。

疫情期間，世界各地人們的生活似乎重新開始了。在這些日子裡，我們意識到了大家互相幫助，團結合作的力量。只要我們齊心協力不放棄，再猛烈的暴風雨也遮不住我們聚在一起變成的太陽。這個太陽能照亮黑夜，能幫世界康復，讓每個人度過艱難的日子；這個太陽能讓雨後的天空浮現出絢麗的彩虹，讓世界每個人享受更加美好的春天。

編輯推薦

  • 2021年由「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」共同主辦、世界新聞網承辦的「戰勝病毒 堅強面對」有獎徵文比賽活動，一經發布便獲得眾多關注，組委會收到來自全美各地的大量徵文作品，在此向所有投稿的朋友們致上深深感謝。
  • 初審由世界新聞網資深編輯評審團進行評判，於成年組及青少年組各評選出20名優秀作品；終審則由亞美醫師協會及親情健保計劃的11位評審聯合評定最終獲獎名次。
  • 期待大家能從感人的抗疫故事中獲得力量與勇氣。在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。
  • 完整得獎名單及作品請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid

  • 主辦單位

交響樂 疫情 樂園

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