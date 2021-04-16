得獎作品／疫苗—帶給我們曙光

本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽青少年組入圍獎作品

二〇二〇庚子年，地球村出現了新冠病毒大流行，全世界一百多個國家都出現了疫情 ，死於新冠病毒的人數天天遞增。一年來，美國 感染新冠病毒的人數達兩千八百萬，死亡人數達五十萬之多。

新冠病毒傳染力很強，飛沫病毒不僅會人傳人，而且動物之間也會傳播，感染了新冠病毒的病人，短短幾天就出現發燒、頭痛、咳嗽、肌肉疼痛、關節疼痛、呼吸困難的癥狀，有些病人還出現並發癥死亡。因為這是一種新型冠狀病毒，之前沒有治療經驗，也沒有防疫疫苗 ，使醫院措手不及。美國政府為了控制疫情蔓延，在去年三月中旬，要求全民留在家中不要外出、不要聚會，人與人之間保持六英尺的社交距離，學校停課，商店關門，餐館也停業了，不少人失業在家，時間一長，有些人得了精神恐懼、抑鬱症。

我媽媽是在一家醫院的office工作，疫情期間，醫生護士穿著隔離服搶救病人，媽媽在後勤忙碌地為醫生、護士和病人服務，所有的人冒著被感染的風險，每日加班加點地工作，我看著媽媽疲憊的身影，心裡好擔心媽媽的安全。有一天，媽媽說有兩位同事上班測體溫時體溫超出正常，當天就進行了新冠病毒測試，結果被檢測出陽性，醫院要求她們回家隔離十四天，對他們工作過的地方進行全面消毒，其他人員也要進行十四天先後兩次的新冠病毒檢測，我媽媽好幸運，兩次都沒有被測出陽性。

疫情爆發以來，我和妹妹一直在家上網課，每天對著電腦屏幕上課幾個小時，眼睛都紅了，以前在學校上課，能看到老師滑稽的身體語言，上課心情非常愉悅。現在我是多麼的渴望回到學校，面對面地聽老師講課，與同學們一起做互動遊戲、一起上體育課鍛煉身體。這段時間，我和妹妹在家互相監督，不用手直接拿食物，要多喝水，吃熱的食物，不用手擦眼睛，擦鼻子、擦嘴巴，出門要帶好口罩，手要勤消毒，不參加聚會，人與人之間保持六英尺的社交距離。

二〇二〇年十一月，新冠病毒疫苗終於來了，我很快就能注射疫苗了，感謝科學家廢寢忘食的辛勤勞動，為遏制疫情、恢復正常生活帶來了曙光！我期盼這個疫情早日結束，讓我們回到學校、回到從前，快快樂樂地生活。