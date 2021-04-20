得獎作品／戰勝病毒 堅強面對

(Photo by lucas law on Unsplash)

本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽青少年組二等獎作品

上課時間馬上就要到了，我趕緊登錄到Zoom，激動的等待老師開始。但是，一旦打開電腦，我的臉就僵住了，「又是這樣？」我所看到的只是一個填滿了黑色正方形的螢幕。每個人都關閉了攝像頭，也沒人說話。甚至正在講課的老師的聲音聽起來都沒有任何的感情。

冠狀病毒疫情 迫使我們從面對面上課轉到線上上課，這就是包括我在內的世界各地許多孩子所面臨的問題。學生們甚至是老師們對線上上課變得越來越厭惡，學生們開始在上課時玩手機 或者做其他的事情，學生和老師之間還有學生們之間的互動和課堂參與也越來越少。

我一直在思考自己能否做些什麼來幫助身邊的孩子們。去年3月，我跟我的幾個好朋友創建了一個名為國際學習俱樂部(International Learning Club)的公益機構。高中生小老師們線上教授各種課程，我們儘量讓這些線上課程充滿樂趣和吸引力。

在上課正式開始之前，我都會先和學生聊天，聊一些每天在家的活動。上課時，我會隨機點名讓學生讀出或回答問題，也會一起玩Kahoot和Jeopardy之類的遊戲，這樣他們就可以從中感受到學習的樂趣。

隨著時間的流逝，我注意到學生們都會自發地打開攝像頭或舉手，以前看起來很無聊的孩子現在眼中都充滿了興奮。隨著學生的興趣越來越濃厚，我對課堂的投入也越來越多。我在每節課開始前十分鐘就會登錄zoom ，並為我的PowerPoint的準備付出了更多的努力。我和學生們的關係也越來越緊密，我知道Jenny最近在準備鋼琴的考級，我還知道Daniel偷偷喜歡班上的Jessica。

我和其他的小老師們嘗試著想各種辦法提高更多學生的學習興趣。我們會每週查看學生和家長的回饋，也會定期開會總結好的和不好的經驗。最初創建ILC時，我們只有3位小老師，100位學生和1個西班牙語班。現在，我們有80多位小老師，2000多名學生，包括數學，繪畫，電腦程式設計，魔方，演講，西班牙語，中文和法語在內的8個課程。

ILC取得的成績表明，即使是網課，孩子們也是能夠積極學習和成長的，而且不僅僅是學生，老師也可以。

目前我是一名11年級的學生，上課和考試的壓力很大，但是我還是很想幫助這些正在因為網課而掙扎的孩子們，因為我知道這些孩子當中的很多沒有可以去尋求説明的對象，他們的父母和家人因為各種原因可能沒法説明他們適應網路學習。

説明別人一直是我最大的目標，而實際上，在幫助孩子們的過程中，我發現自己在學校的網課學習的注意力和在課堂上和老師的互動都更好了。孩子們也幫助了我！

儘管冠狀病毒是一個悲劇，但它也是一個成長的機會。由於病毒的流行，我看到了遠端學習的困難，並和朋友們一起想辦法幫助小朋友們學習。將來，當我們面臨更多挑戰時，我知道我們也可以克服困難。疫情並不可怕，只要我們團結一心，互相幫助，我們就可以戰勝它。我和朋友們用ILC的成功證明了這一點。憑藉努力和毅力，我們可以克服一切。