得獎作品／堅強面對病毒

(Photo by Mufid Majnun on Unsplash)

本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽成人組優秀獎作品

2020年三月初開始，紐約陸續發現新冠病毒病例，並且快速增加，三月七日累積至89例，州長宣布紐約州 進入緊急狀態。

我任職的紐約布朗士市立醫院，全院氣氛緊繃，每日的晨報改為在職訓練，不斷充實及更新員工的新冠知識及技能。六樓的辦公室改為病房，七樓的門診改為重症病房，準備照顧更多的病人。例行門診病人，改為電話或線上服務。接著是醫護人員大調動，嚴陣以待。

有多年重症護理經驗，心臟科門診護理長莎莉打頭陣，主動請求調至新成立的重症病房。私下問她害怕嗎？虔誠天主教徒的她回答，不用害怕，不用擔心，上帝賜予我勇氣，力量，守護著我及病人。她帶領各地前來支援組成的團隊，照顧病患的身體，安撫他們的心理，放棄週休假日，幾乎以醫院為家。每天看到她，充滿信心，高興地忙碌著，真不愧為白衣天使。

好友林，專業知識強，經驗豐富，是位優秀資深的急珍室護士，她自認身體健康，擔心年長，有慢性病的同事暴露於新冠病毒中，總是自願擔任搶救心冠重症，插管的工作。三月中她服務的醫院成為新冠震中區，當時防疫 設備短缺，她感染了新冠，高燒數日。記掛著人手不足的急診室，很自信的說，病人需要我。恢復後，立即重回急診室，繼續與新冠奮戰。

內分泌科沙主任，也調到病房支援，她感染了新冠，恢復後幽默自嘲地說，正好能體會病人身心的感受。深信在這百年大災難中，正是發揮當初立志學醫，搶救生命的好機會，一切辛苦付出都是值得的。

接著紐約成了重災區，醫院人手，防護設備均嚴重短缺。新聞刊登後，志願者從全國各地前來支援，社區自動自發掀起捐贈防疫用品，解決燃眉之急。在打開紙箱看到各地送來的一包包的口罩，防護衣時，同事們歡呼雀躍，有人熱淚盈眶。

醫院為了防疫，暫停家屬探視。社區又發起捐贈平板電腦，方便病人利用網路與家人視訊，安慰病患脆弱孤獨的心情。

我們醫院，以服務當地社區為主，居民多為低收入，勞工階級，平日生活不易，卻送來大批不同風味的食物，甜點，咖啡 及親手製作的感謝卡片。每天早晨，進入醫院大廳，先拿杯熱咖啡，抓個甜甜圈，享受著甜蜜的早餐，心中充滿溫馨，勇氣十足開始忙碌的一天。

下班走出醫院，總有大批附近居民聚集於門外，一張張純樸的臉，期盼，託付的眼神，望著我們，向我們拍手，致謝，那份真誠的信任，雖然沉重，卻是我們努力的動力。

紐約人經歷了疫情嚴峻的考驗，更激發紐約人緊緊團結，共同努力一起堅強面對病毒。