常玉、畢卡索同登蘇富比 1920年代都在午夜巴黎

常玉畫作「裸女與北京狗」（右）和畢卡索的「鬥牛士」（中）將在蘇富比「超限界：現代藝術晚間拍賣」一起登場。(記者陳宛茜／攝影)

抽象大師畢卡索和畫家常玉，有許多共同點—同樣才情洋溢、同樣勇於打破傳統、同樣鍾愛裸女，此外，他們1920年代都在巴黎。這兩位大師，有可能在巴黎的黃金年代相逢認識嗎？我們無法像伍迪艾倫「午夜巴黎」片中的男主角，坐上馬車穿越時空回到1920年代的巴黎。但蘇富比18日在香港的拍賣 會「超限界：現代藝術晚間拍賣」，將讓兩位大師的畫作一同登場，滿足藝術迷的想像。

蘇富比表示，20世紀上半葉，來自世界各地的藝術遊子匯聚巴黎，兩人其實早有淵源：法國著名小說家暨收藏家亨利･皮爾･侯謝於1920年代後期成為常玉經紀人，而侯謝與畢卡索則早於1905年左右相識，常玉與畢卡索，很可能通過侯謝而認識。

此次常玉的「裸女與北京 狗」和畢卡索的「鬥牛士」將在「超限界：現代藝術晚間拍賣」同台較勁。蘇富比表示，常玉「裸女與北京狗」是藝術家五〇年代臻至爐火純青之代表作，再度突破經典裸女主題；創作於1970年的畢卡索「鬥牛士」則標誌著藝術家創作人生中最後一次提筆重拾鬥牛主題。

「裸女與北京狗」創作於1950年代。蘇富比表示，常玉企圖透過俯臥裸女與小狗之間互相守護的親密關係，重塑生命與守護之奧義。藝術家在歷盡人生起落後、將其對於情感和生命的守護通過藝術創造來實現。據常玉全集記載，常玉以裸女與小狗為主題的油畫作品僅有三件，而 「裸女與北京狗」裸女身姿更直接呼應台北歷史博物館 典藏的「紅毯雙美」。

「鬥牛士」是畢加索在1970年9月下旬開始創作的鬥牛士系列作品中的第一幅，靈感源自同年夏末於弗雷瑞斯（Fréjus）觀看的一場鬥牛，標誌著藝術家創作人生中最後一次提筆重拾鬥牛主題。當時年近90的畢加索，以個人命運之沉浮與時代歷史之沉澱激蕩起旺盛的創作熱情，透過代表西班牙激情文化的鬥牛儀式抒發對於文化傳統的歸屬感與眷戀，借鬥牛士勇武的劍客精神。