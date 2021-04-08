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以為是互動藝術 要價44萬元畫作 遭路人「塗3筆」

編譯中心／綜合報導
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）

藝術作品的價值難以評估，很可能每個人看過，都會有不同的想法。最近南韓發生一起事件，就引起了網友們對於作品看法的討論。

根據南韓媒體「朝鮮日報日文版」報導，位於南韓首爾松坡區的「樂天世界購物城」地下一樓，原先展示著美國知名塗鴉藝術家JonOne的畫作。該畫作是JonOne在2016年親自來到南韓繪製，長700公分寬240公分的巨型畫作，充分展現出他「行動繪畫」技巧的作品，價值高達5億韓元（約44萬美元）。

來源：법률방송頻道

不料在近日，有一對在購物中心逛街的男女看到該幅作品，竟然隨手「加筆」多畫了三個綠色色塊。館方很快察覺到畫作有異樣，並報警逮捕兩人。男女供稱，他們是以為這幅作品是路人的集體創作，而且剛好也有繪畫用具，所以才會在上頭塗鴉。

不過在消息傳出後，也不少網友認為這對男女加筆部分畫得不錯，很像三個抽象的綠色人影。更有網友指出「看起來像是在跳芭蕾舞」、「沒有這則新聞誰看得出來那些是新塗鴉上去的」、「這不就是現代藝術嗎」等等，顯示出雖然只是臨時起意的塗鴉，但還是獲得了網友們的讚賞。

而館方在瞭解原由之後，也不打算深入追究，但因為作品屬於JonOne的，因此還得和作者聯繫，目前正在等待JonOne的回覆，如果JonOne打算提告，這對男女還是可能必須賠償損失。

該畫作是美國藝術家JonOne在2016年親自來到南韓繪製的作品。（取材自You...
該畫作是美國藝術家JonOne在2016年親自來到南韓繪製的作品。（取材自Youtube）

南韓 美國 芭蕾

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