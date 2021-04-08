這本超人漫畫「極端罕見」 買家豪擲325萬元購得

線上拍賣行ComicConnect.com共同所有人祖爾佐羅與超人首度登場漫畫書《Action Comics #1》1938年首刷本合影。（美聯社／Metropolis Collectibles）

線上拍賣行ComicConnect.com宣布，一本「極端罕見」的超人首度登場漫畫書1938年首刷本6日以破紀錄的325萬美元售出。買主身分沒有公開，據指是一位「漫畫投資 領域的相對新秀」。

CNN Business報導，這本特別的《Action Comics #1》「埋在一疊古老的1930年代電影 雜誌裡」，狀況完好無缺，之前至少曾賣出3次，最近一次易手是在2018年，以超過200萬美元價格轉給此次買賣的賣方，等於收藏僅3年就賺超過1百萬美元。

擔任此次買賣中間人的ComicConnect.com共同所有人祖爾佐羅（Vincent Zurzolo）表示，這是一本有著83年歷史的漫畫書，接近嶄新、讓人印象深刻，「更不用提這本漫畫書開啟超級英雄流派，這在我們的文化占有如此重要的一部分」。

《Action Comics #1》介紹超人如何來到地球與成為克拉克．肯特，1938年首刷本售價只有當時的10美分，據信目前僅有約100本還存在世上，過去也曾以史上高價賣出，像eBay在2014年的一筆買賣，成交價就高達320萬美元。

報導也稱，對投資人來說，漫畫書與交換卡等收藏品的價值正日益水漲船高。祖爾佐羅就指出，所有的收藏品都在增長，加上加密貨幣 與非同質代幣（NFTs）幾乎每天都在創造新的百萬富翁，隨著他們找新地方放錢，預期漫畫書價格會繼續上揚。