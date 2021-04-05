搶進NFT數位典藏市場 手表精品、數位藝術接連登場

NFT數位典藏成為最熱門的拍賣市場。（圖：富藝斯、蘇富比提供）

今年3月11日，佳士得（Christie’s）首次拍賣 數位收藏品並接受買家以虛擬貨幣 付款，即創驚人紀錄：數位藝術家Beeple的JPG作品「EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」，便以6935萬美元天價成交，不僅顛覆了藝術圈，也震撼了財經界。NFT （Non Fungible Token）和「區塊鏈」（Blockchaine）成為當今收藏界最熱門的話題，而早已為新世代布好局的品牌和拍賣行也無不摩拳擦掌：曾聯手推出首個NFT認證鐘表的傳奇CEO Jean-Claude Biver就立刻與瑞士科技公司WISeKey舉辦首個鐘表的NFT拍賣，蘇富比（Sotheby’s）香港也將迎來第一個附NFT認證的時計系列拍賣。富藝斯（Phillips）則宣布將呈獻加拿大視覺藝術家Mad Dog Jones的數位藝術作品「REPLICATOR」。

Bigger Bang All Black Tourbillon Chronograph "Special piece"的數位擁有權自即日起至4月5日止於OpenSea拍賣。（圖：WISeKey提供）

曾讓包括寶珀（Blancpain）等鐘表精品起死回生的傳奇CEO Jean-Claude Biver，日前宣布與瑞士的數位認證WISeKey合作，自即日起至4月5日止透過數位典藏平台OpenSea拍賣一枚宇舶表（HUBLOT）的Bigger Bang陀飛輪計時碼表的原型表款的數位擁有權。這枚原型表款是他在掌理宇舶表期間帶領團隊研發出的樣表，成為後來品牌所有陀飛輪和複雜功能表歀的基礎。拍賣收益將全數圈贈給比爾蓋茲及夫人的環保基金會Water, Sanitation & Hygiene – Bill & Melinda Gates Foundation，而實體腕表本身仍將會屬於Jean-Claude Biver。而這次合作也是基於全世界第一枚數位認證的腕表，便是由WISeKey與Biver在12年前於巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）推出的一枚宇舶表。

香港蘇富比將推出首個附NFT認證的時計SPYMASTER系列。（圖：蘇富比提供）

香港蘇富比將推出首個附NFT認證的時計SPYMASTER系列。（圖：蘇富比提供）

蘇富比也宣布將在4月23日於香港舉行的珍貴名表春拍中，推出首個附NFT數位認證的SPYMASTER系列腕表。由紐約博物館暨創作公司SPYSCAPE及比利時獨立製表商Ressence共同研發的鈦金屬時計SPYMASTER，全球限量發行21枚，上拍的是其中編號008的腕表，估價17萬港元起，拍賣收益將捐給英國的重症兒慈善機構Make-A-Wish® UK。SPYSCAPE系列腕表以Ressence的Orbital Convex System為基礎，表盤上各個小表盤都猶如星球運行般互相環繞轉動。所附上的獨特NFT認證，包含一段介紹腕表的原料及製作過程的影片，該NFT於Ethereum（以太坊）區塊鏈發行，為該系列21枚SPYMASTER時計提供一個無法竄改的真偽及來源認證。

數位藝術家Mad Dog Jones。（圖：富藝斯提供）

而將於4月12日至23日期間於富藝斯官網推出的首個數位藝術拍賣，「REPLICATOR」起拍價為100美元，來自原名Michah Dowbak的藝術家Mad Dog Jones。作品由七個獨特世代作品組成的NFT數位藝術品，作品每28天會自動生成一件新一代。第一代作品由一幅「創世紀」辦公室影印機圖像構成，將於本次拍賣拍出，其後約一個月將會自動生成下一代NFT，一共生成六次。不過在生成的過程中，每新一代的生產次數會少一件，由如影印機會「卡紙」，整個過程到第七代就會停止，每一代作品都是獨一無二，與其他世代不同。

數位藝術家Mad Dog Jones作品「REPLICATOR」第一代靜態圖。（圖：富藝斯提供）

「REPLICATOR」所創造出的任何一代NFT，將可以在生產過程中轉移所有權，而新的所有者將會擁有全部後續生產之NFT及過程中所發生的「卡紙」作品。Mad Dog Jones表示，每一代最多會「卡紙」三次，從第二代至第六代的「卡紙率」約為50%至80%，這也有助於抑制超速生產NFT，雖違法確切預測最終會生成多少NFT，但在一百萬次的模擬過程中，得到的平均總數是220，有99%的機率最終獲得的NFT總數介於75至300件之間，整個過程平均花費一年的時間。

Mad Dog Jones以創作色彩絢麗、充滿科幻氛圍的「賽博朋克（Cyberpunk）」和「反烏托邦」風格來描繪自然環境與城市萬象的作品聞名，曾於2019年在東京舉行生平首次個展，如今正與多位知名數位藝術家共同參展全球首個大型加密藝術雙城展「虛擬生境 - 鏡中迷因可曾見」，在北京與上海巡展中。本次拍賣將以美元競投，而付款方式則同時接受美元及加密貨幣（ETH以太幣）。