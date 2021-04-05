蘇富比春拍 Clyfford Still珍罕晚年作品領銜當代藝術

Clyfford Still「PH-568」，1965年作。（圖：蘇富比提供）

香港蘇富比（Sotheby’s）將於4月19至20日舉辦本季的當代藝術拍賣，其中19日的晚拍為亞洲當代藝術晚拍歷來最高估價的一個專場，呈現多件頂尖西方藝術家重要作品，由克里夫斯蒂（Clyfford Still）於晚期珍罕鉅作「PH-568」領銜，是歷來上拍的斯蒂晚期傑作五件之一。威廉 德庫寧（Willem de Kooning）的「無題 XLVIII」是藝術家的重要作品首次登上亞洲拍場。其他焦點包括羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）、及格哈德里希特（Gerhard Richter）等人的重量級代表作。

里夫斯蒂1965年作品「PH-568」是首度登上拍場。由於藝術家大部份作品都留給了克里夫斯蒂博物館 及其他公共藝術機構，只有極少數畫作在私人收藏手中，因此非常難得。這是他在1961年離開紐約 、搬到馬里蘭州鄉間之後的晚期作品，作品成熟優雅。本作曾於1969年在紐約展出，是斯蒂在1951年和畫廊終止合作之後唯一一次有作品流入藝術市場。

Willem de Kooning「無題 XLVIII」，1983年作。（圖：蘇富比提供）

Roy Lichtenstein「Reflections on Thud!」，1990年作。（圖：蘇富比提供）

威廉德庫寧1983年的「無題 XLVIII」尺幅宏偉、構圖雅緻，是藝術家走向80年代晚期抒情優美的風格的關鍵期作品。首登拍場的「Reflections on Thud!」為羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）1990年作品，由現藏家於畫作完成當年購自傳奇藝術畫商Leo Castelli後一直珍藏至今，而Leo Castelli也正是當年為李奇登斯坦舉辦首次個展的靈魂人物。此作是李奇登斯坦重要的「反射」系列中的代表作，是系列中僅八幅包含擬聲詞的作品之一，而藝術家的1960年代的22幅擬聲詞繪畫中，一半均被享負盛名的藝術機構納入永久館藏。

亞洲藝術家則以一系列中國當代藝術大師早期作品最受矚目，包括首呈拍場的曾梵志「面具系列18號」、張曉剛最為著名的血緣系列「血緣：母與子1號」等。近年巡展蔚為話題的奈良美智、與草間彌生，以及艾芙瑞辛格（Avery Singer）、莎拉休斯（Shara Hughes）、王俊傑等炙手可熱的年輕藝術家作品。