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蘇富比春拍 Clyfford Still珍罕晚年作品領銜當代藝術

記者孫曼／綜合報導
Clyfford Still「PH-568」，1965年作。（圖：蘇富比提供）
Clyfford Still「PH-568」，1965年作。（圖：蘇富比提供）

香港蘇富比（Sotheby’s）將於4月19至20日舉辦本季的當代藝術拍賣，其中19日的晚拍為亞洲當代藝術晚拍歷來最高估價的一個專場，呈現多件頂尖西方藝術家重要作品，由克里夫斯蒂（Clyfford Still）於晚期珍罕鉅作「PH-568」領銜，是歷來上拍的斯蒂晚期傑作五件之一。威廉德庫寧（Willem de Kooning）的「無題 XLVIII」是藝術家的重要作品首次登上亞洲拍場。其他焦點包括羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）、及格哈德里希特（Gerhard Richter）等人的重量級代表作。

里夫斯蒂1965年作品「PH-568」是首度登上拍場。由於藝術家大部份作品都留給了克里夫斯蒂博物館及其他公共藝術機構，只有極少數畫作在私人收藏手中，因此非常難得。這是他在1961年離開紐約、搬到馬里蘭州鄉間之後的晚期作品，作品成熟優雅。本作曾於1969年在紐約展出，是斯蒂在1951年和畫廊終止合作之後唯一一次有作品流入藝術市場。

Willem de Kooning「無題 XLVIII」，1983年作。（圖：蘇...
Willem de Kooning「無題 XLVIII」，1983年作。（圖：蘇富比提供）

Roy Lichtenstein「Reflections on Thud!」，1...
Roy Lichtenstein「Reflections on Thud!」，1990年作。（圖：蘇富比提供）

威廉德庫寧1983年的「無題 XLVIII」尺幅宏偉、構圖雅緻，是藝術家走向80年代晚期抒情優美的風格的關鍵期作品。首登拍場的「Reflections on Thud!」為羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）1990年作品，由現藏家於畫作完成當年購自傳奇藝術畫商Leo Castelli後一直珍藏至今，而Leo Castelli也正是當年為李奇登斯坦舉辦首次個展的靈魂人物。此作是李奇登斯坦重要的「反射」系列中的代表作，是系列中僅八幅包含擬聲詞的作品之一，而藝術家的1960年代的22幅擬聲詞繪畫中，一半均被享負盛名的藝術機構納入永久館藏。

亞洲藝術家則以一系列中國當代藝術大師早期作品最受矚目，包括首呈拍場的曾梵志「面具系列18號」、張曉剛最為著名的血緣系列「血緣：母與子1號」等。近年巡展蔚為話題的奈良美智、與草間彌生，以及艾芙瑞辛格（Avery Singer）、莎拉休斯（Shara Hughes）、王俊傑等炙手可熱的年輕藝術家作品。

奈良美智「十顆星」，2014年作。（圖：蘇富比提供）
奈良美智「十顆星」，2014年作。（圖：蘇富比提供）
Gerhard Richter 「硫」，1985年作。（圖：蘇富比提供）
Gerhard Richter 「硫」，1985年作。（圖：蘇富比提供）

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