張大千潑墨潑彩 領銜蘇富比、佳士得香港中國書畫春拍

張大千「碧峰古寺」設色金箋立軸。圖／佳士得提供

香港 春拍拍品陸續公布，率先將於4月底舉辦現場拍賣 的蘇富比（Sotheby's），本季中國 書畫焦點為張大千抽象潑墨鉅作「無象之象」，以及來自香港著名收藏家尤紹曾舊藏的傅抱石「太白《廬山謠》詩意」，與吳冠中的巨幅「卧龍松」。而五月底舉辦的佳士得（Christie's）中國書畫春拍，則由張大千的潑彩山水「碧峰古寺」領軍，古代書畫方面則以清乾隆時期宮廷畫家張宗蒼「梧館新秋」最受矚目。

4月21日舉行的香港蘇富比中國書畫拍賣共推出近240幀近現代書畫。張大千「無象之象」寫於羅紋紙，高5呎餘，全幅不著色，以純墨與水形成濃淡深淺之「五彩」墨效，依潑灑後水墨暈化隨機效果達到全抽象境界，營造如宋畫矗立之山峰效果。畫上鈐「五四 1965」紀年印，其中阿拉伯數字1965是畫家特別設計，用蓋於進軍國際之作品上，另鈐「無象之象」印也是相當罕見，估價2,000萬港元起。以李白「廬山謠」詩入圖的傅抱石「太白《廬山謠》詩意」，曾於1968年由香港資深藏家尤紹借展於香港大會堂博物美術館舉辦的「傅抱石展覽」，此次首度現身拍場，估價900萬港元起。

佳士得中國書畫拍賣將於5月26及27日舉行，並於5月初赴台巡展。張大千的「碧峰古寺」作於1967年，以鮮豔的石青、石綠潑灑於華麗的金箋，這幅尺幅巨大的巨碑式潑彩山水被視為張大千巴西時期最具代表性的作品之一。作品為張大千香港好友李祖萊、李德英伉儷舊藏。1971年張大千更全權委託李祖萊夫婦處理於香港大會堂舉辦的「張大千近作展」。拍品採用大風堂特有的日本裱工，飾以張大千在日本訂製的大風堂八寶燒軸頭，上面還有依瓦當形式製有「三千大千」字樣，細節極為精緻，非常難得。

近現代及當代書畫拍賣焦點還包括傅抱石「金剛坡時期」的歷史人物畫「對弈圖」為傅氏巔峰代表傑作之一，題材相當罕見。同時，此作曾於60至70年代曾先後由港澳著名藏家黃偉雄、鄧蒼梧等人收藏，來源有序，估價4,000萬港元起。

清乾隆時期深受皇帝青睞的宮廷畫家張宗蒼「梧館新秋」以圓明園初秋美景，作品收錄於「石渠寶笈」三編，作品中不僅有乾隆皇帝御筆題詩，更可見數方乾隆皇帝及清代皇室之鑑藏印，足見此作品在清朝皇室之珍藏中有著舉足輕重的地位，估價5,500萬港元起。